Белоусов: планы по набору контрактников выполняются с опережением

Особо это касается войск беспилотных систем, отметил министр обороны

07 апреля 2026, 21:02, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобороны России

Планы по набору контрактников в ВС РФ выполняются с опережением, сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов во время проверки военного комиссариата и единого центра призыва Москвы, передает пресс-служба Минобороны. В проверке также участвовал мэр столицы Сергей Собянин.

«Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения... Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. Я уже сказал, что особо это касается войск беспилотных систем», — заявил Белоусов.

В 2025 году на военную службу по контракту поступили 410 тыс. человек. Как сообщал министр обороны, две трети из них — "молодые люди до 40 лет". Белоусов говорил, что Минобороны перевыполнило план комплектования Вооруженных сил России.