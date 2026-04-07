Белоусов: планы по набору контрактников выполняются с опережением

Особо это касается войск беспилотных систем, отметил министр обороны

07 апреля 2026, 21:02, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобороны России
Планы по набору контрактников в ВС РФ выполняются с опережением, сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов во время проверки военного комиссариата и единого центра призыва Москвы, передает пресс-служба Минобороны. В проверке также участвовал мэр столицы Сергей Собянин.

«Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения... Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. Я уже сказал, что особо это касается войск беспилотных систем», — заявил Белоусов.

В 2025 году на военную службу по контракту поступили 410 тыс. человек. Как сообщал министр обороны, две трети из них — "молодые люди до 40 лет". Белоусов говорил, что Минобороны перевыполнило план комплектования Вооруженных сил России.

Гость

22:33:39 07-04-2026

700 тыс. нужно или сколько?, для работы на новых территориях

Гость

23:26:51 07-04-2026

Ошибаться можно...

Гость

07:21:50 08-04-2026

Поэтому в вузы спустили квоты?

Гость

07:24:58 08-04-2026

Гость (07:21:50 08-04-2026) Поэтому в вузы спустили квоты? ... Не только в ВУЗы
Но видимо писать об этом нельзя

Гость

07:26:42 08-04-2026

лица как будто воском обтянуты

Гость

09:05:51 08-04-2026

Хорошая новость

Гость

09:54:53 08-04-2026

Депутаты туда массово записываются? Если нет - это знак.

Гость

12:19:50 08-04-2026

Две трети до 40 лет. а остальные? За 50?

