"Оглох на одно ухо". В Новосибирске судят женщину, сбившую пешехода на переходе

Мужчина пролетел семь метров, получил перелом черепа, повреждение позвоночника и разрыв мениска

07 апреля 2026, 16:17, ИА Амител

Потерпевший Максим / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске суд рассматривает резонансное дело о ДТП, случившемся 26 июля 2024 года. 38-летний Максим возвращался с работы, дождался зеленого сигнала светофора и начал переходить дорогу на перекрестке улиц Гребенщикова и Тюленина. В этот момент его сбило белое авто Hyundai Avante, сообщает "КП-Новосибирск".

«От удара я пролетел около семи метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую», — рассказал пострадавший.

Водитель иномарки, 38-летняя менеджер Аля*, вышла из автомобиля, но помощь вызывать не стала. Мужчину госпитализировали в медсанчасть № 25, а затем перевели в городскую клиническую больницу № 1.

«Из-за постоянной боли я несколько суток не спал, обезболивающие не помогали. Ногу я почти не чувствовал, половину лица парализовало из-за линейного перелома черепа в височной части. Сильно болела спина, я оглох на одно ухо», — вспоминает Максим.

Обследование выявило компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе, контузию нерва спинного мозга, вызвавшую паралич ноги, разрыв мениска в левом колене и повреждение барабанной перепонки. Мужчина частично оглох на левое ухо.

Месяц он провел в больнице, еще полгода — в специальном корсете.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, но права у водителя не изъяли. В ходе разбирательства выяснилось, что Аля выехала на красный свет, превысила скорость и управляла автомобилем без полиса ОСАГО.

«Водитель вину фактически не признала: заявила, что ехала на зеленый свет и ее ослепило солнце. За полтора года ни разу не позвонила, не навестила в больнице, не извинилась. Не заплатила ни копейки, зато продала Hyundai Avante, на котором попала в аварию», — сообщил пострадавший.

На машине Али числятся десятки штрафов за превышение скорости. Максим до сих пор восстанавливается: у него третья степень тугоухости — левым ухом он почти не слышит, колено болит постоянно, нельзя бегать и кататься на велосипеде.

«Огромное спасибо моей жене, которая была помощником во всем, когда я не мог даже наклониться из-за травмы», — поделился Максим.

Следующее судебное заседание назначено на конец мая. Потерпевший надеется, что суд надолго лишит женщину прав.

*Имя изменено