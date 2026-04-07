Трамп: целая цивилизация умрет сегодня ночью
7 апреля истекает срок ультиматума Трампа об открытии Ормузского пролива
07 апреля 2026, 20:32, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп пригрозил смертью "целой цивилизации" на фоне истечения срока, установленного им Ирану для заключения мирной сделки.
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома также предположил, что теперь, когда "произошла полная смена режима", возможно, "произойдет что-то революционное и замечательное".
«Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей, наконец, закончатся. Да благословит Господь Великий народ Ирана!» — заключил Трамп.
Напомним, 7 апреля истекает срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. В случае отказа от мирной сделки президент США угрожал Ирану "адом".
Ранее вооруженные силы США и Израиля ударили по иранскому острову Харк, через который Тегеран поставляет 90% добываемой нефти.
20:49:25 07-04-2026
Давай, давай Трамп не будь как сами знаете кто!
Иран покажи окончательное решение вопроса!
Успехов, жмем руки!
20:57:14 07-04-2026
Этот павлин себя цивилизацией считает, что ль? Туда ему и дорога.
21:25:43 07-04-2026
Может завтра уже и не надо будет на работу
21:44:11 07-04-2026
Древняя цивилизация персов.. И страна эмигрантоа-250 лет...
22:35:13 07-04-2026
Упырь не в том ли смысле 'ад' пророчет,
Что атомную бомбу бросить хочет,
Безъядерную "проучив" страну,
"Дерзнувшую" перечить?.. Ну и ну!
00:27:17 08-04-2026
атомную бомбу скинут видимо....
07:33:32 08-04-2026
Пиндосы на всё способны.Ведь даже ООН не осудила их за атомную бомбардировку мирных городов Японии. Сами джапсы не говорят вслух, что это их "друзья" сбросили атом на Хиросиму и Нагасаки. Лицемерие нашего мира.Особенно, западного.Ну и понятно.Новый свет заселяли самые отъявленные бандиты Старого света. А сейчас в США живут потомки тех бандитов.
10:58:28 08-04-2026
да, а в европке потомки пиратов и колонистов
08:14:37 08-04-2026
А как же получить Нобелевскую премию мира? Повестка сменилась?
08:28:29 08-04-2026
целая цивилизация умрет сегодня ночью ---- жалко
08:42:57 08-04-2026
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить."-------
Посуду помоет что ли?
09:20:39 08-04-2026
Глистогониться собрался ночью?