Трамп: целая цивилизация умрет сегодня ночью

7 апреля истекает срок ультиматума Трампа об открытии Ормузского пролива

07 апреля 2026, 20:32, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп пригрозил смертью "целой цивилизации" на фоне истечения срока, установленного им Ирану для заключения мирной сделки.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также предположил, что теперь, когда "произошла полная смена режима", возможно, "произойдет что-то революционное и замечательное".

«Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей, наконец, закончатся. Да благословит Господь Великий народ Ирана!» — заключил Трамп.

Напомним, 7 апреля истекает срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. В случае отказа от мирной сделки президент США угрожал Ирану "адом".

Ранее вооруженные силы США и Израиля ударили по иранскому острову Харк, через который Тегеран поставляет 90% добываемой нефти.