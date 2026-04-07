Трамп: целая цивилизация умрет сегодня ночью

7 апреля истекает срок ультиматума Трампа об открытии Ормузского пролива

07 апреля 2026, 20:32, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп пригрозил смертью "целой цивилизации" на фоне истечения срока, установленного им Ирану для заключения мирной сделки.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также предположил, что теперь, когда "произошла полная смена режима", возможно, "произойдет что-то революционное и замечательное".

«Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей, наконец, закончатся. Да благословит Господь Великий народ Ирана!» — заключил Трамп.

Напомним, 7 апреля истекает срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. В случае отказа от мирной сделки президент США угрожал Ирану "адом".

Ранее вооруженные силы США и Израиля ударили по иранскому острову Харк, через который Тегеран поставляет 90% добываемой нефти.

Вежливый Человек

20:49:25 07-04-2026

Давай, давай Трамп не будь как сами знаете кто!
Иран покажи окончательное решение вопроса!
Успехов, жмем руки!

Гость

20:57:14 07-04-2026

Этот павлин себя цивилизацией считает, что ль? Туда ему и дорога.

Гость

21:25:43 07-04-2026

Может завтра уже и не надо будет на работу

Гость

21:44:11 07-04-2026

Древняя цивилизация персов.. И страна эмигрантоа-250 лет...

Гость

22:35:13 07-04-2026

Упырь не в том ли смысле 'ад' пророчет,
Что атомную бомбу бросить хочет,
Безъядерную "проучив" страну,
"Дерзнувшую" перечить?.. Ну и ну!

Гость

00:27:17 08-04-2026

атомную бомбу скинут видимо....

Горожанин.

07:33:32 08-04-2026

Пиндосы на всё способны.Ведь даже ООН не осудила их за атомную бомбардировку мирных городов Японии. Сами джапсы не говорят вслух, что это их "друзья" сбросили атом на Хиросиму и Нагасаки. Лицемерие нашего мира.Особенно, западного.Ну и понятно.Новый свет заселяли самые отъявленные бандиты Старого света. А сейчас в США живут потомки тех бандитов.

Гость

10:58:28 08-04-2026

да, а в европке потомки пиратов и колонистов
да, а в европке потомки пиратов и колонистов

Гость

08:14:37 08-04-2026

А как же получить Нобелевскую премию мира? Повестка сменилась?

Гость

08:28:29 08-04-2026

целая цивилизация умрет сегодня ночью ---- жалко

Гость

08:42:57 08-04-2026

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить."-------
Посуду помоет что ли?

Гость

09:20:39 08-04-2026

Глистогониться собрался ночью?

