Астронавты лунной миссии "Артемида-2" на время исчезли с радаров в космосе

Космический корабль "Орион" скрылся за лунным диском, в результате чего временно прервалась радиосвязь с Землей

07 апреля 2026, 16:13, ИА Амител

Космонавты NASA / Фото: стоп-кадр с видео NASA TV

Миссия "Артемида II" успешно завершила облет Луны. Во время прохождения за лунным диском космический корабль Orion временно — на 40 минут — потерял связь с Землей, говорится в сообщении NASA TV. Это первый подобный случай за последние 50 лет, когда астронавты не могли поддерживать контакт с планетой.

Находясь над обратной стороной спутника, астронавты провели научную работу: фотографировали поверхность и подробно описывали особенности лунного рельефа. В 04:35 по времени миссии экипаж завершил этап наблюдений и начал обратный путь к Земле.

Напомним, 1 апреля США запустили пилотируемый космический корабль "Орион" в рамках миссии "Артемида‑2". На борту — четыре астронавта, а общая продолжительность экспедиции составит десять дней.

Главная цель миссии — испытать системы и оборудование для будущих космических полетов, в том числе для запланированной высадки на Луну в 2028 году.

Программа предусматривает облет спутника с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от его поверхности.

В ходе полета корабль побил рекорд дальности, установленный еще в 1970 году: он удалился от Земли на 406,7 тысячи километров. Позже "Орион" приблизился к Луне — минимальное расстояние до спутника составило 6545 км.