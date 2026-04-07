Астронавты лунной миссии "Артемида-2" на время исчезли с радаров в космосе
Космический корабль "Орион" скрылся за лунным диском, в результате чего временно прервалась радиосвязь с Землей
07 апреля 2026, 16:13, ИА Амител
Миссия "Артемида II" успешно завершила облет Луны. Во время прохождения за лунным диском космический корабль Orion временно — на 40 минут — потерял связь с Землей, говорится в сообщении NASA TV. Это первый подобный случай за последние 50 лет, когда астронавты не могли поддерживать контакт с планетой.
Находясь над обратной стороной спутника, астронавты провели научную работу: фотографировали поверхность и подробно описывали особенности лунного рельефа. В 04:35 по времени миссии экипаж завершил этап наблюдений и начал обратный путь к Земле.
Напомним, 1 апреля США запустили пилотируемый космический корабль "Орион" в рамках миссии "Артемида‑2". На борту — четыре астронавта, а общая продолжительность экспедиции составит десять дней.
Главная цель миссии — испытать системы и оборудование для будущих космических полетов, в том числе для запланированной высадки на Луну в 2028 году.
Программа предусматривает облет спутника с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от его поверхности.
В ходе полета корабль побил рекорд дальности, установленный еще в 1970 году: он удалился от Земли на 406,7 тысячи километров. Позже "Орион" приблизился к Луне — минимальное расстояние до спутника составило 6545 км.
там была точка перехода, в глубокий космос.
Гость (16:39:12 07-04-2026) там была точка перехода, в глубокий космос.... Это была "радио-тень" луны, двоечник. Луна своим телом перекрыла радиосигнал.
Космонавт (16:46:11 07-04-2026) Это была "радио-тень" луны, двоечник. Луна своим телом перек...
нет, это была аномалия в пространстве-времени.
технологию третьего пространства нам пока давать неьлзя.
случилась накладка.
это все НАСА будет отрицать
Космонавт (16:46:11 07-04-2026) Это была "радио-тень" луны, двоечник. Луна своим телом перек... Эти двоечники управляют космосом России.
Космонавт (16:46:11 07-04-2026) Это была "радио-тень" луны, двоечник. Луна своим телом перек... просто картинку с компа сняли или комп выключили.
видео ходит по инету, что опять пиндосы всех обманули с Луной, никто никого не запускал, перед стартом 4 гондолы с корабля по фуникулеры отъехали...
Гиперпрыжок включали?
Гость (17:36:28 07-04-2026) Гиперпрыжок включали?...
Гипернужник опробовали.
Якобы "прилунившись" более полувека назад, не горбатого ли слепили янки в ответ на реальный триумф советской космонавтики? Почему же они потом десятками лет сопли жевали, бессильные повторить хотя бы одну из целой "серии" прежних "высадок человека на Луну"?
Не липа ли и нынешняя "миссия", начатая не раньше, не позднее, как вскоре после всё более явного провала "блицкрига" в Иране, дабы мнимым "успехом" в космосе отвлечь внимание мира от конфуза на Земле?
Гость (20:29:36 07-04-2026) Якобы "прилунившись" более полувека назад, не горбатого ли с... В том, что вы просто тупо не знаете тему, в новаты только вы сами.
Говорят погода была нелетная, дождь переходящий в снег. Чего волноваться...