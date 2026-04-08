В Алтайском крае готовятся к введению пожароопасного сезона

Системы мониторинга отлажены, учения — проведены

08 апреля 2026, 09:40, ИА Амител

Пожароопасный сезон / Фото: max.ru/tomenko_22

В Алтайском крае вскоре начнется пожароопасный сезон. В правительстве региона обсудили готовность к нему всех служб и ведомств, а также текущую обстановку, сообщил в своем Max-канале губернатор Виктор Томенко.

Напомним, с 9 апреля пожароопасный сезон стартует в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах, а с 16 апреля — на остальной территории края.

«Обращаю внимание руководителей всех муниципалитетов на соблюдение правил безопасности и выполнение предписаний надзорных ведомств. Работа на местах должна быть выстроена четко в соответствии с требованиями и нашими возможностями», — подчеркнул глава региона.Жители края в пожароопасный период должны соблюдать ограничения. Например, не жечь костры в хвойных молодняках, там, где лес поврежден, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

«Эти правила продиктованы многолетним опытом тушения пожаров и стремлением обеспечить безопасность людей в сезон, когда значительно повышается риск пожаров», — пояснил Томенко.