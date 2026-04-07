Виктор Томенко: Алтайский край готов к пожароопасному сезону

Системы мониторинга отлажены, учения проведены, рассказал губернатор

07 апреля 2026, 22:02, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании правительства, в ходе которого обсудили готовность всех служб и ведомств к пожароопасному сезону. Глава региона сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Все подготовительные мероприятия на краевом уровне были выполнены, системы мониторинга отлажены, учения проведены», — рассказал глава региона.

Виктор Томенко также призвал руководителей всех муниципалитетов соблюдать правила безопасности и выполнять предписания надзорных ведомств. «Работа на местах должна быть выстроена четко в соответствии с требованиями и нашими возможностями», — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил жителям края, что внимательное отношение к правилам пожарной безопасности в некоторых случаях спасает жизни, поэтому ни в коем случае ими нельзя пренебрегать.

Напомним, пожароопасный сезон в Алтайском крае начнется с середины апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. В большинстве районов режим повышенной готовности введут с 16 апреля, при этом на шести территориях он начнет действовать на неделю раньше.