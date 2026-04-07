МегаФон обновит цифровую инфраструктуру в МГУ

Оператор усилит связь, расширит интернет-покрытие и предложит вузу специальные тарифы для студентов и преподавателей

07 апреля 2026, 18:00, ИА Амител

МГУ / Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

"МегаФон" обновит цифровую инфраструктуру на территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и ректор вуза Виктор Садовничий. Проект затронет кампусы МГУ и повысит качество связи, мобильного интернета и цифровых сервисов для студентов и сотрудников.

Новые решения

Одним из главных направлений сотрудничества станет модернизация цифровой среды университета. Сейчас специалисты "МегаФона" и МГУ уже работают над проектом для конференц-зала Московского общества испытателей природы. Это одно из старейших естественнонаучных обществ России.

В зале планируют установить современное мультимедийное оборудование и конгресс-систему. После обновления здесь станет удобнее проводить конференции, лекции и заседания с цифровыми средствами показа информации и системами управления выступлениями.

«За годы работы мы реализовали десятки крупных инфраструктурных проектов федерального уровня. Мы с особой ответственностью подходим к внедрению надежных технологий и гордимся, что вместе с ведущим вузом страны будем активно способствовать подготовке будущих специалистов», — отметил генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

Связь и интернет

Инженеры оператора также обновят действующие объекты связи и смонтируют дополнительное оборудование на территории кампусов МГУ. Это поможет расширить зону покрытия, повысить скорость мобильного интернета и сделать голосовую связь стабильнее.

Кроме того, "МегаФон" подготовил специальные тарифы по программе "Наши люди". Они рассчитаны более чем на 50 тыс. студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей вуза. Пользователи получат большие пакеты минут и мобильного интернета по выгодной цене, а также безлимитный доступ к университетским порталам, библиотеке, соцсетям, мессенджерам, банковским и облачным сервисам.

Работа с современными технологиями входит в число стратегических задач университета, подчеркнул Виктор Садовничий.

«Уверен, что развитие сотрудничества с "МегаФоном" предоставит возможность нашим студентам и сотрудникам с большим комфортом пользоваться различными цифровыми сервисами», — подытожил ректор.ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

