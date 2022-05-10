Сразу два российских губернатора подали в отставку

Два губернатора российских регионов подали в отставку 10 мая. Сначала о своём уходе объявил глава Томской области Сергей Жвачкин, а после — руководитель Кировской области Игорь Васильев.

Так, Жвачкин отметил, что в начале года ему исполнилось 65 лет и он стал «одним из самых взрослых губернаторов в стране».

«И конечно, нужно давать дорогу молодым. <...> Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — заявил он.

После этого о своей отставке заявил Васильев, который выразил надежду «продолжить работу на федеральном уровне».

«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», — написал он в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены).