Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине

26 января 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Как сообщает Минфин Соединенных Штатов, страна вводит против структур и связанных с ней физических лиц блокирующие санкции.

Так, власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Среди структур попавшихся под санкции находятся российская компания Terra Tech, а также китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD — ее Вашингтон подозревает в передаче спутниковых снимков.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в срочном порядке обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО. Ранее с такой просьбой к нему обратился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который попросил законодательно запретить публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе и о заключенных, которые примкнули к "Вагнеру".