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США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине

26 января 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Как сообщает Минфин Соединенных Штатов, страна вводит против структур и связанных с ней физических лиц блокирующие санкции.

Так, власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Среди структур попавшихся под санкции находятся российская компания Terra Tech, а также китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD — ее Вашингтон подозревает в передаче спутниковых снимков. 

 

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в срочном порядке обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО. Ранее с такой просьбой к нему обратился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который попросил законодательно запретить публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе и о заключенных, которые примкнули к "Вагнеру". 

Комментарии 5

  • И снова доумничались выжидая и не хрена не делая позволяя сша вытирать о нас ноги и бить везде и всегда первыми на опережение.А наши стратеги все сопли жуют как всегда. Давно уже надо было признать их ЧВК транснациональными криминальными террористическими организациями, целенаправленно убивающими людей и в Ираке и в Ливии и в украине на Донбассе и в Сириии, совершающих преступления против их государств и правительств и во многих других Частях Мира.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, политика такая. Сначала нужно выслушать мнение "партнёров". Вы не понимаете, это другое.
    27 января, Гость   Ответить
  • Надо еще написать письмо. И начертить еще одну красную линию. Как мы это умеем. А то вдруг нас на той стороне не так поймут, да еще и обидятся.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, еще можно послу выразить решительный протест
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, признаешь и что? Кто теперь обратит внимание на твои заявления? В мире их просто игнорируют после того как в ООН подавляющее большинство стран стало на сторону Украины и осудило Россию. А если США признали, то по всему миру резонанс и поддержка. Даже Китай испугался окрика Америки. Российского окрика не боится даже Молдова.
    28 января, Гость   Ответить
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