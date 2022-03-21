Суд запретил в России Facebook и Instagram
Генпрокуратура объяснила иск о признании Meta экстремистской организацией желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав
Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил работу соцсетей Facebook и Instagram в России. Об этом сообщает
Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам. Прокуроры отметили, что экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. Кроме того, компания нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.
В ходе суда представитель компании возражал, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.
Напомним, что после призывов против российских военных Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta «не потерпит русофобии».
После возбуждения уголовного дела по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. Незадолго до этого ведомство ограничило доступ к Facebook из-за дискриминации российских СМИ.
Отметим, что в Генпрокуратуре объяснили, что использование продуктов теперь экстремистской организации физическими и юридическими лицами не может быть признано экстремизмом. Кроме того, блокировка не коснется другого актива Meta — мессенджера WhatsApp, поскольку тот имеет «функции по публичному распространению информации».