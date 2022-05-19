В Алтайском крае разработали законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков

Депутаты Алтайского Заксобрания на майской сессии рассмотрят законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков. Его основная цель — закрепление кадров в здравоохранении. Инициатором документа выступает губернатор совместно с фракцией «Единая Россия».

В документе прописаны меры поддержки молодых специалистов, мероприятия, направленные на совершенствование профессиональных знаний и навыков медиков, на повышение их профессионального уровня и другое.

Как рассказал председатель Алтайского краевого Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, в этом году в бюджете Алтайского края выделено 1,5 млрд рублей на вопросы, связанные с закреплением медицинских работников на территории региона, причём это в большей степени уровень первичного звена — фельдшеры, участковые терапевты, педиатры и так далее.

«Нас очень сильно волнует уровень профессиональной подготовки медицинских работников. Сегодня вопросы подготовки, в том числе прохождение ординатуры, повышение профессионального мастерства, — это финансовые ресурсы, как правило, личные, частные, и немалые. Надо отдать должное региональному Министерству здравоохранения, правительству, губернатору Алтайского края, которые разработали такую программу. Мы решили, чтобы это не было разовой мерой поддержки, необходимо утвердить этот механизм на законодательном уровне», — отметил спикер.

Важность и актуальность принятия данного законопроекта подчеркнул и заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению, главный врач «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Барнаула и руководитель проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Владимир Пелеганчук.

«Этот законопроект рождён не где-то наверху, он сформирован в первичном звене здравоохранения и направлен на повышение престижа профессии медика, закрепление и поддержку кадров», — сказал депутат.

Планируется, что законопроект «О дополнительных мероприятиях по закреплению медицинских кадров в Алтайском крае» в первом чтении рассмотрят на сессии АКЗС 26 мая.