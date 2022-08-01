В Центробанке не видят предпосылок для деноминации в России

Причин для проведения деноминации в России нет, заявил «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов.

«На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции», — сказал он.

По словам Белова, проводимая Центробанком модернизация банкнот преследует другие цели: купюры хотят сделать более качественными, долговечными и защищёнными.

Зампред ЦБ также напомнил, что в 1998 году проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции. А деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте.

Ранее сообщалось, что в России хотят возобновить печать купюры номиналом десять рублей.