В доме экс-депутата АКЗС прошёл обыск по делу о «завышении своей зарплаты»

В доме депутата Каменского райсобрания, экс-депутата АКЗС Василия Железовского прошёл обыск в рамках возбуждённого уголовного дела. Об этом «Банкфаксу» рассказал сам народный избранник.

Напомним, Железовского подозревают в присвоении и растрате средств Каменской спортивной школы, которую он возглавлял с декабря 2020 года по декабрь 2021-го. По данным следствия, он «увеличивал себе и двум подчинённым заработную плату и иные выплаты».

«8 ноября провели обыск. По словам депутата, правоохранители изъяли его телефон, а также телефон и компьютер супруги. 13 ноября депутату следует явиться на допрос в качестве подозреваемого — соответствующую повестку ему вручили в день обыска. Прежде Железовского не допрашивали», — отмечает издание.

В постановлении на проведение обыска говорится, что Железовского подозревают в присвоении и растрате не менее 79 488 рублей. Сам депутат уверен, что за происходящим стоят политические мотивы.