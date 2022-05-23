В Европе заявили об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Военные запасы Евросоюза исчерпаны из-за поставок на Украину, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков», — цитирует его РИА Новости.

Глава дипломатии призвал государства — члены ЕС тратить больше на оборону и делать это совместно.

По его данным, с 1999 года по 2021-й расходы на оборону у Евросоюза выросли всего на 20%, в то время как у США рост составил 66%, а в России — 292%.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ в скором времени поставит на боевое дежурство почти 50 тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».