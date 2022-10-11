В Госдуме готовы к возможности присоединения территории США к России

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос присоединения некоторых территорий США, сообщает «Подмосковье сегодня».

Парламентарий подчеркнул, что для начала население какого-либо штата путём всеобщего голосования должно отделиться, а затем проголосовать за присоединение к России.

«Важно, чтобы голосование проходило не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях», — указал Толмачёв.

По его мнению, сегодня Штаты начинают разлагаться и трещать по швам из-за политики, проводимой руководством. И если это будет продолжаться, то возможно отделение территорий.

Ранее amic.ru рассказал, сколько стоит интеграция новых территорий России и почему это «вопрос экономической выгоды и выживания».