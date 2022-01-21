В Госдуме планируют обратиться к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении на следующей неделе консультаций с главами фракций по внесённому депутатами от КПРФ проекту обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР, затем его обсудит Совет Думы. В своём Telegram-канале политик заявил, что считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность граждан России и соотечественников, проживающих в непризнанных республиках.

“Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить”, — написал он.

Володин добавил, что в “Единой России”, ЛДПР и “Справедливой России — За правду” уже высказывались по этой теме, и депутаты, скорее всего, поддержат обращение.