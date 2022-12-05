В Кремле готовят ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть

Ответ на введение ЕС эмбарго на поставки российской нефти и введение на Западе потолка цен на нее готовится, Москва «никаких потолков признавать не будет». Как сообщает ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя заявления из США о том, что после принятия таких решений «ничего не изменится», Песков указал: «Изменится». По словам пресс-секретаря президента, такие решения стали очевидными шагом в сторону «дестабилизации мировых энергетичечких рынков.

Напомним, что с 5 декабря в силу вступает эмбарго на поставку российской нефти по морю в ЕС. Страны Евросоюза также согласовали в пятницу регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель.