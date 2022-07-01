В Турции заявили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведёт к полному окружению Калининграда

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведёт к полному окружению Калининграда странами Североатлантического альянса. Такое мнение высказал журналист Сернур Яссыкая в газете Yeni Safak. Как пишет RT, он высказал мнение, что России придётся принять ответные меры.

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружён странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — заявил обозреватель.

Таким образом, вступление двух скандинавских стран в НАТО может изменить геополитическую обстановку и создать дополнительную напряжённость. В случае вступления Швеции и Финляндии в альянс, Россия начнёт увеличивать своё присутствие в Балтийском и Северном морях.

Напомним, что 30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.