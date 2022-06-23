Власти Великобритании ввели очередной пакет санкций в отношении России

Власти Великобритании определились с очередным пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот раз запрет коснулся авиатоплива, различных химикатов и фунтовых банкнот.

«Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <...> химического и биологического оружия», — сказано в сообщении правительства страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа «И» в рублях.