Володин потребовал от США компенсации «за распространение» COVID-19

США обязаны компенсировать понесённые убытки всем странам, пострадавшим от пандемии COVID-19. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своём Telegram-канале политик прокомментировал новость о том, что американский учёный обвинил страну в распространении коронавируса.

По мнению Володина, президент США Джо Байден, который не стал отвечать на подобные обвинения, «боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии».

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены; всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», — написал Володин.

В 2021 году во Всемирной организации здравоохранения сочли крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса.