Володин заявил, что нужно сделать всё для достижения целей частичной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что нужно сделать всё, для того чтобы все цели частичной мобилизации были достигнуты. Пост на эту тему Володин опубликовал в своём телеграм-канале.

Володин отметил, что завершиться частичная мобилизация должна через две недели, а также напомнил, что нужно соблюдать всем законы России.

«Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются», — написал Володин.