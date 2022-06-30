Российские войска покинули остров Змеиный

Сначала об этом сообщила украинская сторона, а затем официальный комментарий дали в Минобороны

30 июня 2022, 16:19, Илья Звягинцев

Российские войска покинули остров Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сначала информацию опубликовала украинская сторона, а затем официальный комментарий дали в МО РФ.

«ВС РФ в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что этими действиями Россия показывает мировому сообществу, что российские войска не препятствуют усилиям ООН в создании коридора для вывоза зерна.

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря», — добавили в Министерстве обороны.

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