Российские войска покинули остров Змеиный
Сначала об этом сообщила украинская сторона, а затем официальный комментарий дали в Минобороны
Российские войска покинули остров Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сначала информацию опубликовала украинская сторона, а затем официальный комментарий дали в МО РФ.
«ВС РФ в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон», — сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что этими действиями Россия показывает мировому сообществу, что российские войска не препятствуют усилиям ООН в создании коридора для вывоза зерна.
«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря», — добавили в Министерстве обороны.