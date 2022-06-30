Российские войска покинули остров Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сначала информацию опубликовала украинская сторона, а затем официальный комментарий дали в МО РФ.

«ВС РФ в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что этими действиями Россия показывает мировому сообществу, что российские войска не препятствуют усилиям ООН в создании коридора для вывоза зерна.