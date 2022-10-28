Не по-христиански. Депутаты Барнаула согласились повысить оклады чиновникам

Оклады муниципальных служащих Барнаула и депутатов на зарплате вырастут сразу на 14%. Такое решение приняли на заседании гордумы в пятницу, 28 октября. Но не все народные избранники считают их достойными индексации в это непростое время.

Индексация окладов будет двойной и с обратной силой: с 1 июня на 10% и 1 октября 2022 года на 4%. Коснётся она двух категорий. Это муниципальные служащие города: мэр, его заместители, главы комитетов, главы администраций районов и всех остальных (специалистов и консультантов). А ещё это выборные должностные лица городской думы, работающие на постоянной основе: в созыве № 8 это председатель БГД, глава социального комитета, глава комитета по городскому хозяйству и зампред бюджетного комитета. Добавим, что индексируется лишь часть их зарплаты.

Новости

Политика На сколько депутаты Барнаула поднимут оклады себе и чиновникам и почему задним числом?

Вопрос бы приняли без дискуссий, что понятно, ведь индексация — процедура ежегодная, инициируется на уровне президента (а затем и губернатора) и очень радостная для большой категории муниципальных служащих, многие из которых имеют совершенно небольшую зарплату. Но один из депутатов высказался против. Это был молодой представитель «Справедливой России» Захар Торычев.

Он высказался по этому поводу трижды. Сначала при рассмотрении бюджета на следующий год в первом чтении. Он сказал, что «мы должны подстраивать бюджет под условия СВО: сокращать расходы на праздники, зарплаты мэра, чиновников и депутатов». Рост окладов муниципальных служащих (индексация главе города сюда не входит) он поддержал.

«Вопрос актуален, надо принимать. Это профессионалы своего дела, надо повышать оклад. Это поможет решить проблему оттока кадров», — сказал он.

А когда рассматривали вопрос о выбранных лицах (депутаты и мэр) заявил обратное.

«Повышение денежного содержания — это возможность, нас никто не заставляет это делать. В это непростое время мы считаем, что это противоречит логике, здравому смыслу и в какой-то степени даже христианский этике», — заявил Торычев.

Но депутатов религиозный посыл коллеги не пронял. И индексацию для обеих категорий приняли большинством голосов.