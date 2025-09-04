Полностью обнаженного мужчину заметили жители барнаульского поселка

Личность этого человека неизвестна

04 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Одежда на полу / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Утром 4 сентября в барнаульском поселке Новосиликатный местные жители заметили полностью обнаженного мужчину, прогуливающегося по центральной улице Фестивальной, пишет Telegram-канал "Черное и белое Барнаул".

По словам очевидцев, мужчина спокойно переходил дорогу, игнорируя замечания прохожих.

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта и школ № 50 и № 118. Рядом также находятся участковый пункт полиции и магазины.

Причины такого поведения неизвестны, как и информация об этом мужчине.