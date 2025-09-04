НОВОСТИПроисшествия

Полностью обнаженного мужчину заметили жители барнаульского поселка

Личность этого человека неизвестна

04 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Одежда на полу / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Одежда на полу / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Утром 4 сентября в барнаульском поселке Новосиликатный местные жители заметили полностью обнаженного мужчину, прогуливающегося по центральной улице Фестивальной, пишет Telegram-канал "Черное и белое Барнаул".

По словам очевидцев, мужчина спокойно переходил дорогу, игнорируя замечания прохожих.

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта и школ № 50 и № 118. Рядом также находятся участковый пункт полиции и магазины.

Причины такого поведения неизвестны, как и информация об этом мужчине.

Барнаул Происшествия

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

11:34:00 04-09-2025

Терминатор? Ему нужна чья то одежда?

  23
Ответить
Avatar Picture
Гостья

12:19:05 04-09-2025

Гость (11:34:00 04-09-2025) Терминатор? Ему нужна чья то одежда? ...
Там же больничка для таких людей. Ну, вышел незаметно погулять...

  8
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:55 04-09-2025

Ярое отрицание в себе животного в виде табу на обнажение, совокупление и прочие естественности не привели человечество к вершине гуманизма и духовности. А как раз в противоположную сторону.

  8
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:53 04-09-2025

Фестивалил)))

  10
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:43 04-09-2025

Это нудист. Они всегда голые ходят.

  3
Ответить
Avatar Picture
бгг

11:45:04 04-09-2025

солевой

  5
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:39 04-09-2025

Когда закрыл ипотеку.

  13
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:27 04-09-2025

Так там психбольница недалеко.

  6
Ответить
Avatar Picture
Борис

12:02:17 04-09-2025

наверное любовь доказывал

  -1
Ответить
Avatar Picture
серый

12:05:54 04-09-2025

выдали увольнительную в дурке в магазин сбегать

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:50 04-09-2025

серый (12:05:54 04-09-2025) выдали увольнительную в дурке в магазин сбегать... Где ж он деньги держал?

  0
Ответить
Avatar Picture
гость

21:49:19 04-09-2025

Гость (12:48:50 04-09-2025) Где ж он деньги держал?... в руке

  0
Ответить
Avatar Picture
Вячеслав

22:29:33 04-09-2025

Соль соль. Только вот дети смотрят на это(

  0
Ответить
