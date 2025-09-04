Полностью обнаженного мужчину заметили жители барнаульского поселка
Личность этого человека неизвестна
04 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Одежда на полу / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Утром 4 сентября в барнаульском поселке Новосиликатный местные жители заметили полностью обнаженного мужчину, прогуливающегося по центральной улице Фестивальной, пишет Telegram-канал "Черное и белое Барнаул".
По словам очевидцев, мужчина спокойно переходил дорогу, игнорируя замечания прохожих.
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта и школ № 50 и № 118. Рядом также находятся участковый пункт полиции и магазины.
Причины такого поведения неизвестны, как и информация об этом мужчине.
11:34:00 04-09-2025
Терминатор? Ему нужна чья то одежда?
12:19:05 04-09-2025
Гость (11:34:00 04-09-2025) Терминатор? Ему нужна чья то одежда? ...
Там же больничка для таких людей. Ну, вышел незаметно погулять...
11:36:55 04-09-2025
Ярое отрицание в себе животного в виде табу на обнажение, совокупление и прочие естественности не привели человечество к вершине гуманизма и духовности. А как раз в противоположную сторону.
11:40:53 04-09-2025
Фестивалил)))
11:44:43 04-09-2025
Это нудист. Они всегда голые ходят.
11:45:04 04-09-2025
солевой
11:47:39 04-09-2025
Когда закрыл ипотеку.
12:00:27 04-09-2025
Так там психбольница недалеко.
12:02:17 04-09-2025
наверное любовь доказывал
12:05:54 04-09-2025
выдали увольнительную в дурке в магазин сбегать
12:48:50 04-09-2025
серый (12:05:54 04-09-2025) выдали увольнительную в дурке в магазин сбегать... Где ж он деньги держал?
21:49:19 04-09-2025
Гость (12:48:50 04-09-2025) Где ж он деньги держал?... в руке
22:29:33 04-09-2025
Соль соль. Только вот дети смотрят на это(