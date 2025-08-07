В Барнауле мать продавала соседу фотографии голой семилетней дочери
Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы
07 августа 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае двух жителей Барнаула – 27-летнюю женщину и 60-летнего мужчину – приговорили к длительным срокам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки, сообщает региональный СК.
«Женщина, воспитывающая двух малолетних дочерей, длительное время близко общалась со своим соседом. В период с января по июнь 2024 года по просьбе мужчины она фотографировала свою дочь и за деньги пересылала ему фотографии», – рассказали в ведомстве.
Суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине – 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.
«Дети изъяты из семьи», – добавили в СК.
14:38:05 07-08-2025
Разве ЭТО существо можно называть матерью??
15:00:26 07-08-2025
Что-то тут не так, за более тяжкие преступления столько не дают
17:54:38 07-08-2025
капец ей в женской колонии. там девченки по малявкам быстро все расскажут и ей хана.я отсидела 7 лет, знаю