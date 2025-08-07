НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мать продавала соседу фотографии голой семилетней дочери

Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы

07 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае двух жителей Барнаула – 27-летнюю женщину и 60-летнего мужчину – приговорили к длительным срокам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки, сообщает региональный СК.

«Женщина, воспитывающая двух малолетних дочерей, длительное время близко общалась со своим соседом. В период с января по июнь 2024 года по просьбе мужчины она фотографировала свою дочь и за деньги пересылала ему фотографии», – рассказали в ведомстве.

Суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине – 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Дети изъяты из семьи», – добавили в СК.

Ранее 51-летнего жителя Барнаула приговорили к колонии за развращение детей по интернету.

Барнаул суд дети

Комментарии 3

Avatar Picture
остановите Землю

14:38:05 07-08-2025

Разве ЭТО существо можно называть матерью??

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:26 07-08-2025

Что-то тут не так, за более тяжкие преступления столько не дают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:38 07-08-2025

капец ей в женской колонии. там девченки по малявкам быстро все расскажут и ей хана.я отсидела 7 лет, знаю

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров