Для Алтая даже майские заморозки — это не аномалия, говорит Александр Люцигер

16 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Нулевые и отрицательные температуры в середине апреля в Алтайском крае — это не аномалия. Об этом в беседе с amic.ru рассказал замначальника регионального Гидрометцентра Александр Люцигер. По его словам, нынешние холода почти укладываются в рамки средних многолетних значений.

Температура воздуха во второй декаде месяца отличается от характерных для этого периода средних показателей лишь на пару градусов, заметил метеоролог.

«Это близко к характерной для середины апреля климатике. Немножко ниже — на один-два градуса. Полярное вторжение, которое мы сейчас наблюдаем, вполне нормально для этого периода. Никакой значимой аномалии здесь точно нет», — констатировал Люцигер.Он также отметил, что многим жителям края погода может показаться чересчур холодной из-за контраста: конец марта и первые дни апреля, напротив, выдались теплее нормы.

«Тепло, которое стояло в самом конце марта и начале апреля, было аномальным с точки зрения климатологов. Температура была на несколько градусов выше относительно средних значений для этого периода. А когда погода сменилась на уже более характерную для апреля, получился резкий контраст. На фоне этого могло показаться, что сейчас очень холодно», — отмечает синоптик. Специалист напомнил, что для Алтайского края заморозки характерны не только в апреле, но даже в мае.

«У нас и снег в первой половине мая не является чересчур редким явлением, не говоря уже об отрицательных температурах. До конца мая заморозки на почве считаются нормальными для нашей территории. Это любой садовод знает», — сказал метеоролог.Впрочем, определенное потепление придет уже в воскресенье, 19 апреля. По данным ЦГМС, днем температура воздуха по региону составит +12...+17 градусов. Но дальнейшей климатической стабильности не ожидается: в третьей декаде апреля синоптики прогнозируют переменчивую погоду с колебаниями температур как вверх, так и вниз. Прогнозируются и умеренные осадки.

При этом Люцигер подчеркнул, что весной составлять долгосрочные прогнозы особенно сложно. Алтайские синоптики могут предоставить точные данные лишь на ближайшие трое суток. А предварительный прогноз, который сейчас есть на конец апреля, еще может измениться.