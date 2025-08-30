"Попади монеткой в стопку". Как в центре Барнаула отмечают День города
Атмосфера на улицах краевой столицы по-настоящему праздничная
30 августа 2025, 12:36, ИА Амител
30 августа в Барнауле проходит День города. Сейчас вовсю работает множество праздничных площадок, где можно найти занятие по душе: поучаствовать в мастер-классе или конкурсе, посмотреть выставки, попробовать угощения или просто погулять. Своими снимками с места событий поделились корреспонденты amic.ru.
Вот так в данный момент выглядит площадь Свободы. Сейчас здесь безлюдно, однако уже скоро на площадке воцарится настоящая праздничная атмосфера. Для барнаульцев будет звучать музыка духовых оркестров и песни лучших солистов края. А завершится вечер концертом уроженца Алтайского края, автора и исполнителя Евгения Росса.
В парке "Центральный" проходит фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Его посетил глава города Вячеслав Франк.
«Многие предприятия города организовали свои площадки в парке, очень душевно», – передает наш корреспондент.
Тем временем на площади Сахарова самый разгар спортивного фестиваля.
А в сквере на пересечении Социалистического и Молодежной работает районная выставочная площадка "Город, в котором мы живем, мечтаем, любим". Здесь выступают творческие коллективы, представлены интерактивные площадки и мастер-классы. Кроме того, барнаульцы не упускают возможности продегустировать виноград и поесть шашлык.
Жители краевой столицы также гуляют по улице Мало-Тобольской. Здесь можно купить одежду с символикой праздника, попробовать шашлык и просто насладиться хорошей погодой.
А наш корреспондент, изучая праздничную площадку, не упустил возможности поучаствовать в интересном конкурсе. По его условиям, чтобы выиграть напиток, нужно попасть монеткой в стопку. Но сделать это не так просто: она стоит на дне заполненного водой сосуда. Однако с этой задачей он успешно справился.
«Выиграл три лимонада и гранатовый кофе. Потратил на это рублей 40», – передает наш журналист.
Добавим, что на Мало-Тобольской также проходит фестиваль уличной культуры "Связь". Сейчас художники раскрашивают большую фуру. А еще будет кастомизация одежды, большая раскраска и танцевальные баттлы.
Напомним, полную афишу мероприятий вы можете посмотреть в материале amic.ru.
12:59:24 30-08-2025
С 10 до 11 часов находился в центре города. Людей практически не было. Шел от ЦУМа до Чкалова по Ленинскому проспекту. Видел только 10 камазов, 3 эксковатора и 100 рабочих примерно. Которые на Ленинском снимали асфальт. Грохот ужасный. Какой еще праздник?
16:42:34 30-08-2025
Гость (12:59:24 30-08-2025) С 10 до 11 часов находился в центре города. Людей практическ... Все на новом мосту- ждут витязей.
15:30:46 30-08-2025
Правильно, налить в стопку нельзя, поэтому кидай монетки.