"Попади монеткой в стопку". Как в центре Барнаула отмечают День города

30 августа 2025, 12:36, ИА Амител

Сцена на площади Свободы / Фото: amic.ru

30 августа в Барнауле проходит День города. Сейчас вовсю работает множество праздничных площадок, где можно найти занятие по душе: поучаствовать в мастер-классе или конкурсе, посмотреть выставки, попробовать угощения или просто погулять. Своими снимками с места событий поделились корреспонденты amic.ru.

Вот так в данный момент выглядит площадь Свободы. Сейчас здесь безлюдно, однако уже скоро на площадке воцарится настоящая праздничная атмосфера. Для барнаульцев будет звучать музыка духовых оркестров и песни лучших солистов края. А завершится вечер концертом уроженца Алтайского края, автора и исполнителя Евгения Росса.

Фото: amic.ru

В парке "Центральный" проходит фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Его посетил глава города Вячеслав Франк.

«Многие предприятия города организовали свои площадки в парке, очень душевно», – передает наш корреспондент.

Фото: amic.ru

Тем временем на площади Сахарова самый разгар спортивного фестиваля.

Фото: amic.ru

А в сквере на пересечении Социалистического и Молодежной работает районная выставочная площадка "Город, в котором мы живем, мечтаем, любим". Здесь выступают творческие коллективы, представлены интерактивные площадки и мастер-классы. Кроме того, барнаульцы не упускают возможности продегустировать виноград и поесть шашлык.

Фото: amic.ru

Жители краевой столицы также гуляют по улице Мало-Тобольской. Здесь можно купить одежду с символикой праздника, попробовать шашлык и просто насладиться хорошей погодой.

А наш корреспондент, изучая праздничную площадку, не упустил возможности поучаствовать в интересном конкурсе. По его условиям, чтобы выиграть напиток, нужно попасть монеткой в стопку. Но сделать это не так просто: она стоит на дне заполненного водой сосуда. Однако с этой задачей он успешно справился.

«Выиграл три лимонада и гранатовый кофе. Потратил на это рублей 40», – передает наш журналист.

Фото: amic.ru

Добавим, что на Мало-Тобольской также проходит фестиваль уличной культуры "Связь". Сейчас художники раскрашивают большую фуру. А еще будет кастомизация одежды, большая раскраска и танцевальные баттлы.

Фото: amic.ru

