Авиашоу, выставки и концерты. Полная программа празднования 295-летия города Барнаула
Отмечать юбилей краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города
25 августа 2025, 11:15, ИА Амител
30 августа Барнаул отметит свое 295-летие. Праздничные мероприятия в краевой столице пройдут на нескольких площадках. Афишу опубликовали на сайте администрации города. Рассказываем, как пройдет День города в этом году.
Какие мероприятия пройдут на площади Сахарова?
Накануне праздника состоится открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула". Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа пройдет открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула. Основные торжества намечены именно на 30 августа, в субботу. Официальное открытие Дня города с вручением государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии Барнаула" и присвоением звания "Почетный гражданин города Барнаула" состоится в театре драмы имени Шукшина. На площади Сахарова в 13:30 запланирован плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша".
Какие мероприятия пройдут на площади Свободы?
В этом году главный городской праздник пройдет на площади Свободы. Здесь состоятся основные концерты с участием лучших местных коллективов, для этого установят большую сцену. Данная локация, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое праздничное пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской.
С 15:00 до 17:00 и далее с 18:00 до 20:00 здесь пройдут концертные программы духовых оркестров, участников фестиваля "Оркестровый марафон". С 20:00 до 21:00 лучшие солисты города выступят на эстрадном концерте "Барнаул – это мы". Праздничные мероприятия завершатся концертом уроженца Алтайского края, автора и исполнителя Евгения Росса. Он пройдет с 21:00 до 22:00. Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. В его репертуаре есть песня о Барнауле, которая стала большим всероссийским хитом.
Во время проведения праздничных мероприятий на площади Свободы планируется разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.
Кроме того, в парке культуры и отдыха "Центральный" с 10:00 начнется фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". На улице Мало-Тобольской с 10:00 до 22:00 пройдут ярмарки "Назад в СССР", а также выставка "Барнаул туристский".
Какие мероприятия пройдут на набережной Оби?
Еще одна локация, где пройдет насыщенная программа. Она стартует в 15 часов молодежным концертом "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!". В 18 часов, после авиашоу, начнется концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Вечер на набережной завершится с 20 до 22 часов концертом группы Владимира Кислова.
Помимо этого, набережная Оби будет одной из главных площадок международного фестиваля искусств "Наш дом – Алтай". В нем примут участие творческие делегации из республик Алтай и Тыва, трех аймаков Монголии и Алтайского края. На месте будут работать выставочные площадки и "Кинолекторий", а также прозвучат концертные номера участников фестиваля.
В 18:00 на территории Старого базара пройдет межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".
Мероприятия, посвященные празднованию 295-летию Барнаула, состоятся во всех районах краевой столицы.
С 11:00 до 13:00 в парке спорта Смертина (улица Энтузиастов, 12в) пройдет праздник творчества "Семейная мастерская". С 12:00 до 19:00 на сцене парка "Лесная сказка" будут выступать творческие коллективы города. А с 19:00 до 21:00 барнаульцы смогут посетить праздничную программу "Город-праздник, город-мечта!".
В сквере на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического состоится праздничное мероприятие "Город, в котором живем, мечтаем и любим". В его рамках организуют интерактивные и анимационные площадки, мастер-классы по изготовлению сувениров, конкурс выпечки и фотозоны.
В сквере имени Германа Титова с 13:00 до 16:00 пройдет праздничный концерт. Для гостей будут работать тематические выставки, интерактивные площадки и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству народов России "В единстве наша сила". Также барнаульцев угостят выпечкой и чаем в формате "Русское чаепитие".
На площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) организуют праздничную программу "Город, где сбываются мечты!". С 15:00 до 20:00 жители и гости города смогут посетить конкурс-выставку тематических композиций "Живет на свете красота", литературную площадку Общественной Алтайской краевой писательской организации "Союз писателей России", концертную программу, показательные выступления спортклубов и федераций, мастер-классы, игровые и патриотические площадки, квесты и выставку военного снаряжения. В 18:00 часов стартует вечерняя программа от караоке-команды "На волне".
С 10:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11) пройдет выставка-презентация районных предприятий и организаций. Они представят посетителям парка свои композиции. В 14:00 там же состоится праздничная программа "Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район", а в 20:00 – концертная программа "295 лет вместе" на площади перед Дворцом культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21).
Состоится ли авиашоу от "Русских Витязей"?
Как и в прошлом году, в Барнаул прилетит известная пилотажная группа. В 17:00 барнаульцев ждет грандиозное шоу высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби.
Состоится ли салют?
Власти Барнаула приняли решение об отмене главного салюта, который планировали провести во время празднования 295-летия краевой столицы.
Будут ли продавать алкоголь?
Нет. Администрация Барнаула напоминает: в праздничный день на территории города будет действовать запрет на продажу алкоголя. Руководителям торговых предприятий направят соответствующие уведомления.
12:32:17 25-08-2025
Лучше картошку копать поеду.
15:08:01 25-08-2025
Гость (12:32:17 25-08-2025) Лучше картошку копать поеду. ... В сентябре погода для копки будет получше.
14:49:17 25-08-2025
Барнаулу не 295 лет. Ему больше 5 тысяч лет. Город на правом берегу раньше был
16:34:27 25-08-2025
Нет, по закону в День города продажа алкоголя будет запрещена. --- Идиотизм.
07:57:08 30-08-2025
Маргиналы просто ликуют!