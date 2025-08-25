Авиашоу, выставки и концерты. Полная программа празднования 295-летия города Барнаула

Отмечать юбилей краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города

30 августа Барнаул отметит свое 295-летие. Праздничные мероприятия в краевой столице пройдут на нескольких площадках. Афишу опубликовали на сайте администрации города. Рассказываем, как пройдет День города в этом году.

Какие мероприятия пройдут на площади Сахарова?

Накануне праздника состоится открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула". Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа пройдет открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула. Основные торжества намечены именно на 30 августа, в субботу. Официальное открытие Дня города с вручением государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии Барнаула" и присвоением звания "Почетный гражданин города Барнаула" состоится в театре драмы имени Шукшина. На площади Сахарова в 13:30 запланирован плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша".

Какие мероприятия пройдут на площади Свободы?

В этом году главный городской праздник пройдет на площади Свободы. Здесь состоятся основные концерты с участием лучших местных коллективов, для этого установят большую сцену. Данная локация, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое праздничное пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской.

С 15:00 до 17:00 и далее с 18:00 до 20:00 здесь пройдут концертные программы духовых оркестров, участников фестиваля "Оркестровый марафон". С 20:00 до 21:00 лучшие солисты города выступят на эстрадном концерте "Барнаул – это мы". Праздничные мероприятия завершатся концертом уроженца Алтайского края, автора и исполнителя Евгения Росса. Он пройдет с 21:00 до 22:00. Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. В его репертуаре есть песня о Барнауле, которая стала большим всероссийским хитом.

Во время проведения праздничных мероприятий на площади Свободы планируется разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.

Кроме того, в парке культуры и отдыха "Центральный" с 10:00 начнется фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". На улице Мало-Тобольской с 10:00 до 22:00 пройдут ярмарки "Назад в СССР", а также выставка "Барнаул туристский".

Какие мероприятия пройдут на набережной Оби?

Еще одна локация, где пройдет насыщенная программа. Она стартует в 15 часов молодежным концертом "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!". В 18 часов, после авиашоу, начнется концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Вечер на набережной завершится с 20 до 22 часов концертом группы Владимира Кислова.

Помимо этого, набережная Оби будет одной из главных площадок международного фестиваля искусств "Наш дом – Алтай". В нем примут участие творческие делегации из республик Алтай и Тыва, трех аймаков Монголии и Алтайского края. На месте будут работать выставочные площадки и "Кинолекторий", а также прозвучат концертные номера участников фестиваля.

В 18:00 на территории Старого базара пройдет межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".

Мероприятия, посвященные празднованию 295-летию Барнаула, состоятся во всех районах краевой столицы.

Какие мероприятия пройдут в Индустриальном районе?

С 11:00 до 13:00 в парке спорта Смертина (улица Энтузиастов, 12в) пройдет праздник творчества "Семейная мастерская". С 12:00 до 19:00 на сцене парка "Лесная сказка" будут выступать творческие коллективы города. А с 19:00 до 21:00 барнаульцы смогут посетить праздничную программу "Город-праздник, город-мечта!".

Какие мероприятия пройдут в Железнодорожном районе?

В сквере на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического состоится праздничное мероприятие "Город, в котором живем, мечтаем и любим". В его рамках организуют интерактивные и анимационные площадки, мастер-классы по изготовлению сувениров, конкурс выпечки и фотозоны.

Какие мероприятия пройдут в Октябрьском районе?

В сквере имени Германа Титова с 13:00 до 16:00 пройдет праздничный концерт. Для гостей будут работать тематические выставки, интерактивные площадки и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству народов России "В единстве наша сила". Также барнаульцев угостят выпечкой и чаем в формате "Русское чаепитие".

Какие мероприятия пройдут в Ленинском районе?

На площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) организуют праздничную программу "Город, где сбываются мечты!". С 15:00 до 20:00 жители и гости города смогут посетить конкурс-выставку тематических композиций "Живет на свете красота", литературную площадку Общественной Алтайской краевой писательской организации "Союз писателей России", концертную программу, показательные выступления спортклубов и федераций, мастер-классы, игровые и патриотические площадки, квесты и выставку военного снаряжения. В 18:00 часов стартует вечерняя программа от караоке-команды "На волне".

Какие мероприятия пройдут в Центральном районе?

С 10:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11) пройдет выставка-презентация районных предприятий и организаций. Они представят посетителям парка свои композиции. В 14:00 там же состоится праздничная программа "Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район", а в 20:00 – концертная программа "295 лет вместе" на площади перед Дворцом культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21).

Состоится ли авиашоу от "Русских Витязей"?

Как и в прошлом году, в Барнаул прилетит известная пилотажная группа. В 17:00 барнаульцев ждет грандиозное шоу высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби.

Состоится ли салют?

Власти Барнаула приняли решение об отмене главного салюта, который планировали провести во время празднования 295-летия краевой столицы.

Будут ли продавать алкоголь?

Нет. Администрация Барнаула напоминает: в праздничный день на территории города будет действовать запрет на продажу алкоголя. Руководителям торговых предприятий направят соответствующие уведомления.