"Попал на отдельную планету". Как студент из Ганы нашел себя в сибирских морозах

Парень преподает английский язык и с удовольствием ест русские пельмени

19 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Майкл, студент из Ганы / Фото: "КП-Новосибирск"

Выйдя из самолета в Новосибирске, Майкл из солнечной Ганы почувствовал себя инопланетянином. Вместо привычных +25 градусов и океана его встретили сорокаградусный мороз и бескрайние сугробы. Но именно Сибирь, а не родная страна, покорила его своей душой – искренней глубиной и гостеприимством местных жителей, сообщает "КП-Новосибирск".

«Когда я вышел из самолета и оказался в Новосибирске, мне показалось, что я попал на отдельную планету», – вспоминает Майкл.

Преодолевая языковой барьер с помощью пантомимы в магазинах и упорного изучения "секретного кода" – кириллицы, парень не только поступил в магистратуру НГТУ, но и нашел свое призвание. Теперь он преподает английский, совмещая свою первую профессию в сфере недвижимости со страстью к языку. Его студенты – самые разные люди, от детей до бизнесменов.

«Меня тронуло ваше понятие "душа" – это глубина, преданность, гостеприимство. Если русский человек с тобой подружился – это навсегда. Он будет поддерживать тебя, несмотря ни на что», – рассказывает Майкл.

Сибирь стала для Майкла вторым домом, где он с одинаковым удовольствием готовит и острое ганское рагу, и сибирские пельмени.