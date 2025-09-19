Попытку незаконного вывоза лошадей в Кыргызстан пресекли в Алтайском крае

Автомобиль с животными остановили на пункте контроля в Кулундинском районе

19 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Лошади в загоне / Фото: Алтайский Россельхознадзор

В Алтайском крае пресекли попытку незаконного вывоза лошадей за границу. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, совместно с пограничниками на пункте контроля в Кулундинском районе был остановлен грузовик с прицепом, в котором перевозили животных.

По документам числилось 29 голов, но фактически в машине оказалось 34. Кроме того, у лошадей отсутствовали обязательные идентификационные чипы.

«Животных задержали и поместили на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий под контролем государственной ветслужбы Алтайского края», – отметили в ведомстве.

Специалисты уточняют, что после проверок будет решено, допустят ли животных к дальнейшему перемещению или же примут решение об их убое.

