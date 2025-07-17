Кому в России запретили пользоваться WhatsApp или Telegram и что за это грозит?
Новый закон начал действовать с 1 июня
17 июля 2025, 10:40, ИА Амител
В России с 1 июня официально начал действовать закон, запрещающий сотрудникам госорганов, операторов связи и банков общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Рассказываем, каким конкретно организациям теперь запретили общаться с потребителями через WhatsApp или Telegram.
Каким компаниям запретили пользоваться иностранными мессенджерами?
Компаниям из государственного и финансового сектора, а также бизнес с госконтролем. Например, крупным госкорпорациям: "Ростех", "РЖД", "Почта России", Центробанк.
Также под ограничения попали:
– государственные органы и подведомственные учреждения;
– банки, брокеры и страховые компании;
– компании с долей государства более 50%;
– операторы связи и платежные системы (например, МИР, СБП);
– агрегаторы информации о товарах;
– соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки.
Для чего приняли закон?
Авторы уверены, что эта норма закона должна помочь в борьбе с мошенниками. Некоторым категориям компаний теперь запрещено использовать иностранные мессенджеры для любой коммуникации с клиентами, а не как раньше для передачи персональных данных, платежной информации и переписки с клиентами. Кроме того, закон разработали для поддержки отечественных платформ.
Что запрещено делать в мессенджерах российским компаниям?
– отправлять клиенту данные о договоре;
– рассылать рекламу и информацию о скидках, а также акциях;
– отвечать на сообщения клиентов, даже если он написал первым;
– отправлять участникам конкурса его результаты;
– передавать персональную информацию с помощью чат-бота.
К слову, некоторые компании уже начали адаптироваться к новым условиям. Например, "Детский мир" сообщил, что, согласно этому закону, они не смогут общаться с подписчиками в своем Telegram-канале.
