Кому в России запретили пользоваться WhatsApp или Telegram и что за это грозит?

Новый закон начал действовать с 1 июня

17 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

В России с 1 июня официально начал действовать закон, запрещающий сотрудникам госорганов, операторов связи и банков общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Рассказываем, каким конкретно организациям теперь запретили общаться с потребителями через WhatsApp или Telegram.

1 Каким компаниям запретили пользоваться иностранными мессенджерами? Компаниям из государственного и финансового сектора, а также бизнес с госконтролем. Например, крупным госкорпорациям: "Ростех", "РЖД", "Почта России", Центробанк. Также под ограничения попали: – государственные органы и подведомственные учреждения; – банки, брокеры и страховые компании; – компании с долей государства более 50%; – операторы связи и платежные системы (например, МИР, СБП); – агрегаторы информации о товарах; – соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки.

2 Для чего приняли закон? Авторы уверены, что эта норма закона должна помочь в борьбе с мошенниками. Некоторым категориям компаний теперь запрещено использовать иностранные мессенджеры для любой коммуникации с клиентами, а не как раньше для передачи персональных данных, платежной информации и переписки с клиентами. Кроме того, закон разработали для поддержки отечественных платформ.

3 Что запрещено делать в мессенджерах российским компаниям? – отправлять клиенту данные о договоре; – рассылать рекламу и информацию о скидках, а также акциях; – отвечать на сообщения клиентов, даже если он написал первым; – отправлять участникам конкурса его результаты; – передавать персональную информацию с помощью чат-бота. К слову, некоторые компании уже начали адаптироваться к новым условиям. Например, "Детский мир" сообщил, что, согласно этому закону, они не смогут общаться с подписчиками в своем Telegram-канале.

4 Какие штрафы грозят компаниям за нарушение? За соблюдением закона будут следить правоохранительные органы, а контролирующим органом выступит Роскомнадзор. Скорее всего, он будет выдавать разъяснения, рекомендации или выступать инициатором в суде в случае нарушений. Штрафы для должностного лица – от 30 000 до 50 000 рублей. В каждой организации определение должностного лица индивидуально, но чаще всего это руководители и топ-менеджмент. Также штраф могут выписать юридическому лицу, сумма больше – от 100 000 до 700 000 рублей.