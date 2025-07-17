НОВОСТИОбщество

Кому в России запретили пользоваться WhatsApp или Telegram и что за это грозит?

Новый закон начал действовать с 1 июня

17 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

В России с 1 июня официально начал действовать закон, запрещающий сотрудникам госорганов, операторов связи и банков общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Рассказываем, каким конкретно организациям теперь запретили общаться с потребителями через WhatsApp или Telegram.

1

Каким компаниям запретили пользоваться иностранными мессенджерами?

Компаниям из государственного и финансового сектора, а также бизнес с госконтролем. Например, крупным госкорпорациям: "Ростех", "РЖД", "Почта России", Центробанк.

Также под ограничения попали:

– государственные органы и подведомственные учреждения;

– банки, брокеры и страховые компании;

– компании с долей государства более 50%;

– операторы связи и платежные системы (например, МИР, СБП);

– агрегаторы информации о товарах;

– соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки.

2

Для чего приняли закон?

Авторы уверены, что эта норма закона должна помочь в борьбе с мошенниками. Некоторым категориям компаний теперь запрещено использовать иностранные мессенджеры для любой коммуникации с клиентами, а не как раньше для передачи персональных данных, платежной информации и переписки с клиентами. Кроме того, закон разработали для поддержки отечественных платформ.

3

Что запрещено делать в мессенджерах российским компаниям?

– отправлять клиенту данные о договоре;

– рассылать рекламу и информацию о скидках, а также акциях;

– отвечать на сообщения клиентов, даже если он написал первым;

– отправлять участникам конкурса его результаты;

– передавать персональную информацию с помощью чат-бота.

К слову, некоторые компании уже начали адаптироваться к новым условиям. Например, "Детский мир" сообщил, что, согласно этому закону, они не смогут общаться с подписчиками в своем Telegram-канале.

4

Какие штрафы грозят компаниям за нарушение?

За соблюдением закона будут следить правоохранительные органы, а контролирующим органом выступит Роскомнадзор. Скорее всего, он будет выдавать разъяснения, рекомендации или выступать инициатором в суде в случае нарушений. Штрафы для должностного лица – от 30 000 до 50 000 рублей. В каждой организации определение должностного лица индивидуально, но чаще всего это руководители и топ-менеджмент. Также штраф могут выписать юридическому лицу, сумма больше – от 100 000 до 700 000 рублей.
5

Кому можно пользоваться иностранными мессенджерами дальше?

Представителей частного бизнеса не коснулся запрет на использование WhatsApp или Telegram. Если вы отправляете в мессенджере ссылку на оплату или договор, в котором указаны ФИО клиента, адрес доставки и сумма платежа, при этом не подали уведомление в РКН о трансграничной передаче персональных данных – это может считаться нарушением.
