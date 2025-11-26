Рисунок российской художницы спас жизнь бойцу ВС РФ

Солдат возил подаренный портрет в кармане за сиденьем армейской машины

26 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Военный / Фото: amic.ru

Работа Юлии Толстоусовой, художницы и снайпера с позывным "Чечня", сыграла решающую роль в спасении российского военнослужащего. Эту историю, произошедшую в зоне проведения СВО, она рассказала в интервью RT.

По словам девушки, она нарисовала портрет бойца, оформила в рамку с усиленной металлической задней стенкой и передала ему.

«Он положил его в карман за спинкой кресла. Когда в автомобиль попал FPV-дрон, именно эта рамка приняла на себя основной удар осколков, защитив его от серьезных ранений – лишь слегка задело шею», – поделилась Толстоусова.

Она добавила, что впоследствии этот военный связался с ней, чтобы выразить свою благодарность.