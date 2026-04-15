После аварии с переворотом на Алтае в больницу попали два человека

Водитель не справился с управлением

15 апреля 2026, 13:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Кош-Агачском районе утром 14 апреля легковой автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, ДТП произошло около 09:30 неподалеку от села Курай. Автомобиль "Форд Транзит" под управлением 54-летнего водителя двигался по трассе, когда мужчина не справился с управлением.

«Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и его 59-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.