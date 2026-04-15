После аварии с переворотом на Алтае в больницу попали два человека
Водитель не справился с управлением
15 апреля 2026, 13:02, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
В Кош-Агачском районе утром 14 апреля легковой автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным ведомства, ДТП произошло около 09:30 неподалеку от села Курай. Автомобиль "Форд Транзит" под управлением 54-летнего водителя двигался по трассе, когда мужчина не справился с управлением.
«Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и его 59-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы», — отметили в ведомстве.
По факту происшествия проводится проверка.
00:26:54 16-04-2026
там постоянно все пьяные летают, страшно ехать в Горный