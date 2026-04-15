После подъема уровень воды в Оби у Барнаула начал падать
Это связано с установившейся прохладной погодой
15 апреля 2026, 12:14, ИА Амител
В Барнауле уровень воды в Оби начал снижаться, однако паводковая ситуация остается под контролем. По данным Западно-Сибирского УГМС, на утро 15 апреля он составил 483 см над нулем водомерного поста.
За последние дни фиксируется постепенное снижение: 13 апреля уровень достигал 489 см, 14 апреля уменьшился на 1 см, а затем за сутки снизился еще на 5 см.
«При этом опасной отметкой, при которой начинаются подтопления, считается 540 см, то есть текущие показатели остаются ниже критических», — отметили в ведомстве.
Специалисты предполагают, что снижение уровня воды связано с установившейся прохладной погодой. Однако говорить о завершении первой волны паводка пока рано.
На особом контроле остаются наиболее уязвимые территории — микрорайон Затон и поселок Ильича, где традиционно сохраняется риск подтоплений в период весеннего половодья.
12:18:58 15-04-2026
13:52:48 15-04-2026
12:51:41 15-04-2026
С паводковой точки зрения повезло что выдалось жаркое начало весны, снег растаял, сейчас вода сойдет неспеша. Далее только к 10 июня будет вторая волна, когда с гор вода пойдет. Если наложатся обильные осадки, только в этом случае будет превышение критического уровня.
Сейчас половина апреля без осадков прошла, это работает на снижение уровня воды.
13:53:37 15-04-2026
18:26:23 15-04-2026
