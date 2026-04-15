После подъема уровень воды в Оби у Барнаула начал падать

15 апреля 2026, 12:14, ИА Амител

Начало ледохода на Оби / Фото: из архива amic.ru

В Барнауле уровень воды в Оби начал снижаться, однако паводковая ситуация остается под контролем. По данным Западно-Сибирского УГМС, на утро 15 апреля он составил 483 см над нулем водомерного поста.

За последние дни фиксируется постепенное снижение: 13 апреля уровень достигал 489 см, 14 апреля уменьшился на 1 см, а затем за сутки снизился еще на 5 см.

«При этом опасной отметкой, при которой начинаются подтопления, считается 540 см, то есть текущие показатели остаются ниже критических», — отметили в ведомстве.

Специалисты предполагают, что снижение уровня воды связано с установившейся прохладной погодой. Однако говорить о завершении первой волны паводка пока рано.

На особом контроле остаются наиболее уязвимые территории — микрорайон Затон и поселок Ильича, где традиционно сохраняется риск подтоплений в период весеннего половодья.