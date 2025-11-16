Местные аэропорты не принимают и не выпускают самолеты

16 ноября 2025, 08:32, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

16 ноября украинские дроны ударили по двум регионам России: Волгоградской и Самарской областям. Известно о трех пострадавших в Волгограде.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате атаки повреждения получили три жилых дома, три человека получили ранения. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов», – цитируют Бочарова в Telegram-канале правительства региона.

Кроме того, серия взрывов прогремела над Самарской областью. По предварительным данным, системы ПВО срабатывают по украинским БПЛА. Об этом сообщает Shot.

Как пишет Telegram-канал, первыми взрывы услышали жители Новокуйбышевска. С их слов, с 00:20 по местному времени над городом раздалось от пяти до восьми мощных хлопков. Также очевидцы утверждают, что в небе видны яркие вспышки и слышна сирена воздушной опасности.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

По данным Росавиации, в аэропортах Волгограда и Самары ввели план "Ковер". Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты в целях безопасности.