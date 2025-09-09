Пожар унес жизнь мужчины в одном из сел Алтайского края

Пламя охватило свыше 50 квадратных метров

09 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Пожар Тельмана

В Тальменском районе Алтайского края в селе Ларичиха произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание охватило площадь свыше 50 квадратных метров. Огонь повредил кровлю, потолочные перекрытия и веранду строения. На месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. На веранде произошло замыкание электропроводки, что привело к возгоранию.

Следственные органы и специалисты пожарного надзора проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что ранним утром в селе Мельниково Новичихинского района на одном из частных подворий вспыхнул пожар в бане.