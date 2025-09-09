Пожар унес жизнь мужчины в одном из сел Алтайского края
Пламя охватило свыше 50 квадратных метров
09 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
В Тальменском районе Алтайского края в селе Ларичиха произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание охватило площадь свыше 50 квадратных метров. Огонь повредил кровлю, потолочные перекрытия и веранду строения. На месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. На веранде произошло замыкание электропроводки, что привело к возгоранию.
Следственные органы и специалисты пожарного надзора проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
