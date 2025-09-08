В Алтайском крае нашли тело пропавшей в августе 39-летней женщины

Обстоятельства смерти остаются невыясненными

08 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Лес / Фото: amic.ru

В Алтайском крае завершились поиски 39-летней Татьяны Сариной, пропавшей три недели назад. Тело женщины было обнаружено местными жителями в заболоченной труднопроходимой местности (сограх) возле ее дома, пишет "КП-Барнаул".

Обстоятельства смерти остаются невыясненными – следствие ждет результатов судебно-медицинской экспертизы, которые установят, была ли гибель насильственной.

Обстоятельства исчезновения

Татьяна Сарина ушла из дома на улице Советской села Залесово в середине августа, одетая лишь в легкую одежду: футболку, джинсы и шлепки. По словам родных, она не планировала долго отсутствовать, особенно учитывая прохладные августовские ночи в регионе.

Татьяна Сарина / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Версии следствия

Бытовая. Известно, что у женщины был сожитель, с которым ранее возникали конфликты, доходившие до рукоприкладства. Следствие проверяет его причастность.

Несчастный случай. Тело обнаружено в труднодоступном месте, но отсутствие теплой одежды и личных вещей вызывает вопросы.

Добровольное исчезновение. Маловероятно, так как у Татьяны остались малолетние дети, которых она, по словам близких, никогда не бросала.

Следственный комитет Алтайского края проводит допросы родственников, соседей и сожителя женщины. Установлено, что Татьяна была уроженкой Кемеровской области, но в последнее время проживала в Алтайском крае. Прощание с погибшей уже состоялось.

В СУ СК по Алтайскому краю подтвердили факт обнаружения тела и указали, что выводы о причине смерти будут сделаны после получения результатов экспертизы.