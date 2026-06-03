Пожарные спасли бельчонка-сироту из сгоревшего леса. Фото и видео
Сейчас малыша кормят из бутылочки
03 июня 2026, 13:15, ИА Амител
Во время тушения лесного пожара в Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы спасли беззащитного бельчонка. Как сообщили сотрудники Авиалесоохраны, пламя прошло по территории быстро и жестоко — он остался без мамы.
Зверьку закупили молочную смесь для вскармливания. Сотрудники забрали его домой, чтобы обеспечить уход и тепло. В искусственных условиях у малыша есть шансы окрепнуть и однажды вернуться в лес.
«Мы можем сообщить хорошую новость: бельчонок уже открыл глаза, охотно пьет молочную смесь, обрел заботливого "папу" в лице нашего сотрудника. Теперь это не просто бельчонок — его зовут Беляшик», — рассказали 2 июня сотрудники Авиалесоохраны.
15:19:17 03-06-2026
чувствую, что Беляшик обрёл новую семью и папаню с большим сердцем ❤️
17:45:35 03-06-2026
...
обратил внимание что белок в городе стало много....
На Докучайке часто их встречаю ...
18:35:43 03-06-2026
Сердечно😍
20:10:14 03-06-2026
Спасатели- они во всех смыслах спасатели! Респект, мужики!