Пожарные спасли бельчонка-сироту из сгоревшего леса. Фото и видео

Сейчас малыша кормят из бутылочки

03 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Бельчонок-сирота / Фото: База авиационной и наземной охраны лесов

Во время тушения лесного пожара в Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы спасли беззащитного бельчонка. Как сообщили сотрудники Авиалесоохраны, пламя прошло по территории быстро и жестоко — он остался без мамы.

Зверьку закупили молочную смесь для вскармливания. Сотрудники забрали его домой, чтобы обеспечить уход и тепло. В искусственных условиях у малыша есть шансы окрепнуть и однажды вернуться в лес.