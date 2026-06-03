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Пожарные спасли бельчонка-сироту из сгоревшего леса. Фото и видео

Сейчас малыша кормят из бутылочки

03 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Бельчонок-сирота / Фото: База авиационной и наземной охраны лесов
Бельчонок-сирота / Фото: База авиационной и наземной охраны лесов

Во время тушения лесного пожара в Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы спасли беззащитного бельчонка. Как сообщили сотрудники Авиалесоохраны, пламя прошло по территории быстро и жестоко — он остался без мамы. 

Зверьку закупили молочную смесь для вскармливания. Сотрудники забрали его домой, чтобы обеспечить уход и тепло. В искусственных условиях у малыша есть шансы окрепнуть и однажды вернуться в лес.

«Мы можем сообщить хорошую новость: бельчонок уже открыл глаза, охотно пьет молочную смесь, обрел заботливого "папу" в лице нашего сотрудника. Теперь это не просто бельчонок — его зовут Беляшик», — рассказали 2 июня сотрудники Авиалесоохраны. 

 

дикие животные Хорошие новости
       

Комментарии 4

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Элен без ребят

15:19:17 03-06-2026

чувствую, что Беляшик обрёл новую семью и папаню с большим сердцем ❤️

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Шинник

17:45:35 03-06-2026

...
обратил внимание что белок в городе стало много....
На Докучайке часто их встречаю ...

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Гость

18:35:43 03-06-2026

Сердечно😍

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Гость

20:10:14 03-06-2026

Спасатели- они во всех смыслах спасатели! Респект, мужики!

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