Совместно с ФСБ и Минцифры он сможет определять, какие угрозы для Рунета считаются критическими

09 ноября 2025, 10:25, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Правительство России утвердило правила централизованного управления интернетом при угрозах безопасности и сбоях. Соответствующее постановление кабмин подписал 27 октября.

В документе приводится список угроз, которым подвержена российская сеть:

нарушение взаимодействия с международными сетями;

невозможность соединения между пользователями внутри России;

перебои с интернетом в различных субъектах страны;

сбои или остановка работы критически важных объектов инфраструктуры;

риски для информационной безопасности и ряд других угроз.

Кроме того, Роскомнадзор вместе с ФСБ и Минцифры сможет определять, какие угрозы для Рунета считаются критическими. В таких случаях он сможет брать управление Сетью на себя и делать следующее:

перенаправлять трафик;

включать фильтры, блокировки и системы мониторинга;

изолировать российский сегмент интернета от зарубежного.

Согласно новым правилам, операторы связи и провайдеры будут обязаны выполнять указания РКН по обеспечению безопасности Рунета. В документе сказано, что все меры направлены на повышение безопасности россиян в Сети.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.