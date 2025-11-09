Правда ли, что Роскомнадзор сможет отключать россиян от мирового интернета с 2026 года?
Совместно с ФСБ и Минцифры он сможет определять, какие угрозы для Рунета считаются критическими
09 ноября 2025, 10:25, ИА Амител
Правительство России утвердило правила централизованного управления интернетом при угрозах безопасности и сбоях. Соответствующее постановление кабмин подписал 27 октября.
В документе приводится список угроз, которым подвержена российская сеть:
- нарушение взаимодействия с международными сетями;
- невозможность соединения между пользователями внутри России;
- перебои с интернетом в различных субъектах страны;
- сбои или остановка работы критически важных объектов инфраструктуры;
- риски для информационной безопасности и ряд других угроз.
Кроме того, Роскомнадзор вместе с ФСБ и Минцифры сможет определять, какие угрозы для Рунета считаются критическими. В таких случаях он сможет брать управление Сетью на себя и делать следующее:
- перенаправлять трафик;
- включать фильтры, блокировки и системы мониторинга;
- изолировать российский сегмент интернета от зарубежного.
Согласно новым правилам, операторы связи и провайдеры будут обязаны выполнять указания РКН по обеспечению безопасности Рунета. В документе сказано, что все меры направлены на повышение безопасности россиян в Сети.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
10:28:55 09-11-2025
Надо срочно скачивать порнуху на диск
11:56:36 09-11-2025
Гость (10:28:55 09-11-2025) Надо срочно скачивать порнуху на диск... У вас что за комп еще с дисками, возьмите системник на терабайт памяти накачаете сразу )))
14:05:09 09-11-2025
гость (11:56:36 09-11-2025) У вас что за комп еще с дисками, возьмите системник на тераб... Вы не очень хорошо разбираетесь в технологиях записи информации
09:52:04 10-11-2025
гость (11:56:36 09-11-2025) У вас что за комп еще с дисками, возьмите системник на тераб... А системник на терабайт это как ? В нем жесткий диск и будет на терабайт значит, учите матчасть :-)
10:44:06 09-11-2025
Конечно, правда. Делов-то: отключить всех от интернета, кроме банков.
10:58:32 09-11-2025
Железный занавес...
11:27:50 09-11-2025
Иван (10:58:32 09-11-2025) Железный занавес... ... Хуже, за железным занавесом были права у трудящихся, сейчас забрали все права.
12:38:47 09-11-2025
Иван (10:58:32 09-11-2025) Железный занавес... ... Чтобы не знали как их дети и жены наши деньги тратят у врагов на Западе
11:05:21 09-11-2025
Ой отключите , пожалуйста
12:37:24 09-11-2025
Гость (11:05:21 09-11-2025) Ой отключите , пожалуйста... "Ой, дурак"(с)
12:47:46 09-11-2025
Гость (11:05:21 09-11-2025) Ой отключите , пожалуйста...
Ты себе отключи. Зачем постоянно лезете к другим?
11:21:09 09-11-2025
Да нуу, железный занавес. Это и есть подготовка к цифровому концлагерю
14:04:47 09-11-2025
Гость (11:21:09 09-11-2025) Да нуу, железный занавес. Это и есть подготовка к цифровому ... По научному, это кибертирания.
11:24:25 09-11-2025
Только российским гражданам угрожает интернет, в конституции прописано право граждан на информацию и свободу слова.
14:57:13 09-11-2025
Гость (11:24:25 09-11-2025) в конституции прописано право граждан на информацию и свободу слова... А про Интернет ни слова:)
12:45:14 09-11-2025
Придется доставать из кладовки Спидолы и Океаны - правду не убьешь.
14:17:50 09-11-2025
Гость (12:45:14 09-11-2025) Придется доставать из кладовки Спидолы и Океаны - правду не ... Казахстан или Р-250 на лампах с наружной антенной получше будет...
20:39:56 09-11-2025
Гость (14:17:50 09-11-2025) Казахстан или Р-250 на лампах с наружной антенной получше бу... Я бы не рисковал с Р-250. По нынешним временам могут привлечь. Техника-то и военная тоже.
15:37:50 09-11-2025
Гость (12:45:14 09-11-2025) Придется доставать из кладовки Спидолы и Океаны - правду не ... Не помогут, уже тогда боялись делать на приемниках кв диапазоны 13, 17 метров... А теперь и подавно похожих аппаратов нет.
14:29:34 09-11-2025
Понятно теперь, для чего все эти отключения мобильного интернета в регионах…. Жесть какая-то происходит. А что дальше?
15:32:40 10-11-2025
Р (14:29:34 09-11-2025) Понятно теперь, для чего все эти отключения мобильного интер...
Трудовые лагеря. Вы как-будто не знаете историю.
16:37:09 09-11-2025
От программ Всемирного банка отключитесь.
00:58:40 10-11-2025
Если уж опять железный занавес, то и квартиры пусть опять всем бесплатные, а не только депутатам и чиновникам.
09:52:22 10-11-2025
будто бы они сейчас не отключают
22:54:51 10-11-2025
Не слишком много запретов ? До этого не должно дойти, народ повстанет