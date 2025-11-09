НОВОСТИОбщество

Правда ли, что Роскомнадзор сможет отключать россиян от мирового интернета с 2026 года?

Совместно с ФСБ и Минцифры он сможет определять, какие угрозы для Рунета считаются критическими

09 ноября 2025, 10:25, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Интернет / Фото: amic.ru

Правительство России утвердило правила централизованного управления интернетом при угрозах безопасности и сбоях. Соответствующее постановление кабмин подписал 27 октября. 

В документе приводится список угроз, которым подвержена российская сеть:

  • нарушение взаимодействия с международными сетями;
  • невозможность соединения между пользователями внутри России;
  • перебои с интернетом в различных субъектах страны;
  • сбои или остановка работы критически важных объектов инфраструктуры;
  • риски для информационной безопасности и ряд других угроз.

Кроме того, Роскомнадзор вместе с ФСБ и Минцифры сможет определять, какие угрозы для Рунета считаются критическими. В таких случаях он сможет брать управление Сетью на себя и делать следующее:

  • перенаправлять трафик;
  • включать фильтры, блокировки и системы мониторинга;
  • изолировать российский сегмент интернета от зарубежного.

Согласно новым правилам, операторы связи и провайдеры будут обязаны выполнять указания РКН по обеспечению безопасности Рунета. В документе сказано, что все меры направлены на повышение безопасности россиян в Сети.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

10:28:55 09-11-2025

Надо срочно скачивать порнуху на диск

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:56:36 09-11-2025

Гость (10:28:55 09-11-2025) Надо срочно скачивать порнуху на диск... У вас что за комп еще с дисками, возьмите системник на терабайт памяти накачаете сразу )))

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:09 09-11-2025

гость (11:56:36 09-11-2025) У вас что за комп еще с дисками, возьмите системник на тераб... Вы не очень хорошо разбираетесь в технологиях записи информации

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:04 10-11-2025

гость (11:56:36 09-11-2025) У вас что за комп еще с дисками, возьмите системник на тераб... А системник на терабайт это как ? В нем жесткий диск и будет на терабайт значит, учите матчасть :-)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:44:06 09-11-2025

Конечно, правда. Делов-то: отключить всех от интернета, кроме банков.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

10:58:32 09-11-2025

Железный занавес...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:50 09-11-2025

Иван (10:58:32 09-11-2025) Железный занавес... ... Хуже, за железным занавесом были права у трудящихся, сейчас забрали все права.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:47 09-11-2025

Иван (10:58:32 09-11-2025) Железный занавес... ... Чтобы не знали как их дети и жены наши деньги тратят у врагов на Западе

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:21 09-11-2025

Ой отключите , пожалуйста

  -54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:24 09-11-2025

Гость (11:05:21 09-11-2025) Ой отключите , пожалуйста... "Ой, дурак"(с)

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:46 09-11-2025

Гость (11:05:21 09-11-2025) Ой отключите , пожалуйста...
Ты себе отключи. Зачем постоянно лезете к другим?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:09 09-11-2025

Да нуу, железный занавес. Это и есть подготовка к цифровому концлагерю

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:47 09-11-2025

Гость (11:21:09 09-11-2025) Да нуу, железный занавес. Это и есть подготовка к цифровому ... По научному, это кибертирания.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:25 09-11-2025

Только российским гражданам угрожает интернет, в конституции прописано право граждан на информацию и свободу слова.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:13 09-11-2025

Гость (11:24:25 09-11-2025) в конституции прописано право граждан на информацию и свободу слова... А про Интернет ни слова:)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:14 09-11-2025

Придется доставать из кладовки Спидолы и Океаны - правду не убьешь.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:50 09-11-2025

Гость (12:45:14 09-11-2025) Придется доставать из кладовки Спидолы и Океаны - правду не ... Казахстан или Р-250 на лампах с наружной антенной получше будет...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:39:56 09-11-2025

Гость (14:17:50 09-11-2025) Казахстан или Р-250 на лампах с наружной антенной получше бу... Я бы не рисковал с Р-250. По нынешним временам могут привлечь. Техника-то и военная тоже.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:50 09-11-2025

Гость (12:45:14 09-11-2025) Придется доставать из кладовки Спидолы и Океаны - правду не ... Не помогут, уже тогда боялись делать на приемниках кв диапазоны 13, 17 метров... А теперь и подавно похожих аппаратов нет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Р

14:29:34 09-11-2025

Понятно теперь, для чего все эти отключения мобильного интернета в регионах…. Жесть какая-то происходит. А что дальше?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

15:32:40 10-11-2025

Р (14:29:34 09-11-2025) Понятно теперь, для чего все эти отключения мобильного интер...
Трудовые лагеря. Вы как-будто не знаете историю.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:37:09 09-11-2025

От программ Всемирного банка отключитесь.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:40 10-11-2025

Если уж опять железный занавес, то и квартиры пусть опять всем бесплатные, а не только депутатам и чиновникам.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:52:22 10-11-2025

будто бы они сейчас не отключают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

22:54:51 10-11-2025

Не слишком много запретов ? До этого не должно дойти, народ повстанет

  1 Нравится
Ответить
