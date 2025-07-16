За коротким геомагнитным штормом, произошедшим накануне, может последовать еще один

16 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Накануне на Землю обрушилась слабая магнитная буря уровня G1. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сейчас планету периодически цепляет краем корональной дыры. Основной поток плазмы из нее проходит ниже орбиты Земли, что и связано с текущими возмущениями в магнитосфере.

Последует ли за прошедшей магнитной бурей еще одна и как уберечь себя от ее возможного воздействия – в материале amic.ru.

Правда ли, что 16 июля на Землю обрушится магнитная буря?

Точно ответить на этот вопрос нельзя. Ученые могут дать лишь приблизительные прогнозы, ведь ситуация в геомагнитном поле может меняться в течение суток. В данный момент эксперты оценивают вероятность такого развития события в 17%. Возбужденное состояние магнитосферы специалисты прогнозируют с вероятностью 35%. При этом шанс на сохранение спокойной магнитосферы ученые оценивают в 48%.

Поэтому геомагнитный шторм, с большой вероятностью, сегодня минует Землю.

Сколько продлится геомагнитный шторм 16 июля?

Согласно диаграмме, представленной на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, опасности магнитной бури сегодня уже нет: самые мощные колебания обрушились на Землю в период с 07:00 до 10:00 по московскому времени. До полуночи следующего дня интенсивных возмущений в магнитном поле не ожидается.

Какой мощности достигнут геомагнитные возмущения?

Максимальная мощность геошторма 16 июля составила четыре балла, что свидетельствует о возбужденном состоянии магнитосферы. До конца дня интенсивных колебаний в магнитном поле не будет: их мощность до 00:00 по московскому времени не превысит четырех баллов.

Как уберечь свой организм от негативного воздействия магнитной бури?

Врачи уверяют, что степень влияния магнитных бурь на организм человека сильно преувеличена. Медики советуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на режиме дня: хорошо высыпаться, пить достаточное количество жидкости, чаще бывать на свежем воздухе и двигаться. Тогда никакие возмущения в магнитосфере Земли не будут сказываться на вашем самочувствии.