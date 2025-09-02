Правда ли, что в России начнут доплачивать по 10 тысяч рублей к пенсии за трудовой стаж?
Часть депутатов Госдумы считает, что нынешних пенсий не хватает даже на минимальные жизненные потребности
02 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
В Госдуме обсудят еще одно предложение, касающееся размера пенсий в России. Одна из инициатив, которую скоро будут рассматривать, предлагает доплачивать некоторым пенсионерам по 10 тысяч рублей.
О том, введут ли эту доплату и кто сможет рассчитывать на 10 тысяч рублей, – в материале amic.ru.
Правда ли, что россиянам будут доплачивать к пенсии по 10 тысяч рублей?
Не совсем. Это лишь предложение, которое подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. О том, что законопроект направлен на рассмотрение в правительство, сообщила "Парламентская газета". Документ действительно предлагает доплачивать некоторым россиянам по 10 тысяч рублей к пенсии.
Кому предлагается повысить пенсию на 10 тысяч рублей с 2026 года?
Согласно тексту законопроекта, доплату в виде 10 тысяч рублей предлагается назначать россиянам с большим трудовым стажем. Для женщин это будет 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет.
Зачем в Госдуме предлагают увеличить пенсии на 10 тысяч рублей?
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на начало года в России было более 41 миллиона человек. Порядка 33 миллионов из них – получатели пенсии по старости. Но при этом нынешних пенсий недостаточно, чтобы пожилые люди закрывали свои базовые потребности, считают авторы инициативы.
«Вместе с тем большинство российских пенсионеров относятся к малообеспеченным слоям населения. Некоторые из них сетуют, что денег не хватает даже на минимальные жизненные потребности», – цитирует пояснительную записку "Парламентская газета".Отметим, что в 2025 году средний размер пенсии в России составляет примерно 23,5 тысячи рублей.
Каков шанс, что в России действительно введут доплату к пенсии за трудовой стаж?
Оценить вероятность очень трудно. Возможно, законопроект вообще не дойдет для рассмотрения в Госдуме: сначала нужно, чтобы свое заключение на документ дали в кабмине. Отметим, что инициативы, связанные с повышением пенсий, крайне редко находят одобрение в парламенте.
07:09:17 02-09-2025
Очередная попытка помахать морковкой перед лицом осла. У жены при назначение пенсии по инвалидность, отобрали выплаты ветерана труда, а здесь страшно сказать - десять тысяч!
07:20:27 02-09-2025
Вопрос один-где взять деньги для этих выплат? Жирик тоже хорошо языком молол. А что толку-то?
07:39:25 02-09-2025
Скорей отберут чем дадут
07:58:26 02-09-2025
Пусть кто отклоняет предложения по увеличению пенсий и проживут хотя бы месяц на средства чуть более 23 тысяч. Позволят себе не в чем не отказать.
08:05:34 02-09-2025
Естественно не дойдет, для власти чем меньше проживёт пенсионер тем лучше, они этого да же не скрывают
08:05:39 02-09-2025
К выборам готовятся. Петух прокукарекал, а там хоть солнце не вставай.
08:35:20 02-09-2025
"Каков шанс, что в России действительно введут доплату к пенсии за трудовой стаж?" да никакого!
09:10:08 02-09-2025
Кто может серьёзно относится к подобным заявлениям?Никто.
10:15:36 02-09-2025
Эвтаназию приняли бы для желающих - вот была бы благость. Я-первый)! Ибо, пока есть силы- работаю, а как потом -на 19700? По контейнерам рыться? А если сляжешь?
10:23:46 02-09-2025
Гость (10:15:36 02-09-2025) Эвтаназию приняли бы для желающих - вот была бы благость. Я-... Здоровьица!
11:49:22 02-09-2025
"... Не верю... " (К. С. Станиславский)
13:17:51 02-09-2025
Вот (07:58:26 02-09-2025) Пусть кто отклоняет предложения по увеличению пенсий и прожи... Так 23 тыс. Этот средняя.А мы живём на 15-16 тыс. При стаже 39 лет
17:19:41 02-09-2025
Гость (13:17:51 02-09-2025) Так 23 тыс. Этот средняя. А мы живём на 15-16 тыс. При стаже ... да, пенсия в алтайском крае чуть выше минимальной, так живет большинство пенсионеров
23:59:22 02-09-2025
В Советское время мы жили на нищенскую зарплату, сейчас живем на нищенскую пенсию. Страховой стаж 40,5 лет. Трудовую деятельность начала в 16 лет. При назначении пенсии специалист пенсионного фонда насмехался и пытался обмануть. Пока не пригрозила прокуратурой не соглашались сделать запрос о з/плате в другой регион. Для пенсионеров, проработавших много лет, денег нет. А вот на детские выплаты для работающих нелегально - деньги есть. Цыганских отроков тоже решили пожизненно содержать. И почему прожиточный минимум пенсионера ниже чем у ребенка? Ответ ИИ - "Потому, что пенсионеру нужно меньше еды и одежды. Но ребенку не нужно столько лекарств и оплачивать ЖКХ. К тому же в школах кормят бесплатно, некоторым и одежду покупают. Так где же справедливость? Считаю, что прожиточный минимум пенсионера должен быть выше, чем у ребенка. Мы сами обеспечивали своих детей. И это было очень тяжело, в условиях тотального дефицита продуктов и промтоваров. Добавили бы хотя бы по 500 руб за каждый официально отработанный год свыше 25 лет.