Часть депутатов Госдумы считает, что нынешних пенсий не хватает даже на минимальные жизненные потребности

02 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Госдуме обсудят еще одно предложение, касающееся размера пенсий в России. Одна из инициатив, которую скоро будут рассматривать, предлагает доплачивать некоторым пенсионерам по 10 тысяч рублей.

О том, введут ли эту доплату и кто сможет рассчитывать на 10 тысяч рублей, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что россиянам будут доплачивать к пенсии по 10 тысяч рублей? Не совсем. Это лишь предложение, которое подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. О том, что законопроект направлен на рассмотрение в правительство, сообщила "Парламентская газета" . Документ действительно предлагает доплачивать некоторым россиянам по 10 тысяч рублей к пенсии.

2 Кому предлагается повысить пенсию на 10 тысяч рублей с 2026 года? Согласно тексту законопроекта, доплату в виде 10 тысяч рублей предлагается назначать россиянам с большим трудовым стажем. Для женщин это будет 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет.

3 Зачем в Госдуме предлагают увеличить пенсии на 10 тысяч рублей? В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на начало года в России было более 41 миллиона человек. Порядка 33 миллионов из них – получатели пенсии по старости. Но при этом нынешних пенсий недостаточно, чтобы пожилые люди закрывали свои базовые потребности, считают авторы инициативы. «Вместе с тем большинство российских пенсионеров относятся к малообеспеченным слоям населения. Некоторые из них сетуют, что денег не хватает даже на минимальные жизненные потребности», – цитирует пояснительную записку "Парламентская газета". Отметим, что в 2025 году средний размер пенсии в России составляет примерно 23,5 тысячи рублей. Отметим, что в 2025 году средний размер пенсии в России составляет примерно 23,5 тысячи рублей.