"А Ленин наблюдает". В Барнауле ремонтируют постамент под чутким взором вождя пролетариата

Работы по реставрации должны завершить к 17 апреля

31 марта 2026, 10:14, ИА Амител

Памятник Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Рабочие приступили к ремонту постамента, на котором установлен памятник Ленину в центре Барнаула, сообщает корреспондент amic.ru. Ранее скульптуру уже демонтировали и поставили рядом, а место работ оградили металлическим забором.

«А Ленин стоит рядом и как будто наблюдает за рабочими, все ли они правильно и качественно делают», — отметила наш корреспондент.

Напомним, памятник на площади Советов реставрирует подрядчик из Москвы. Работы по восстановлению объекта должны завершить к 17 апреля — эту дату приурочили ко дню рождения Владимира Ленина (22 апреля). Рабочие обновят постамент и стилобат памятника.