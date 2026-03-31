"А Ленин наблюдает". В Барнауле ремонтируют постамент под чутким взором вождя пролетариата
Работы по реставрации должны завершить к 17 апреля
31 марта 2026, 10:14, ИА Амител
Памятник Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Рабочие приступили к ремонту постамента, на котором установлен памятник Ленину в центре Барнаула, сообщает корреспондент amic.ru. Ранее скульптуру уже демонтировали и поставили рядом, а место работ оградили металлическим забором.
«А Ленин стоит рядом и как будто наблюдает за рабочими, все ли они правильно и качественно делают», — отметила наш корреспондент.
Напомним, памятник на площади Советов реставрирует подрядчик из Москвы. Работы по восстановлению объекта должны завершить к 17 апреля — эту дату приурочили ко дню рождения Владимира Ленина (22 апреля). Рабочие обновят постамент и стилобат памятника.
Вообще-то Ленин давно уже наблюдает за всем что мы тут творим, начиная с 1983 года!!!...