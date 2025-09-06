НОВОСТИНаука и образование

Правительство ограничит платные места в вузах

Квота начнет действовать в 2026 году

06 сентября 2025, 20:45, ИА Амител

Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru
Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru

Российский кабмин разработал правила ограничения платных мест в вузах. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Правительство занялось вопросом, поскольку неограниченное количество платных мест негативно влияет на образовательный процесс – власти считают, что коммерческие места должны соответствовать объективным возможностям вузов. 

Отмечается, что квоту на платные места доведут до российских вузов в ноябре 2025 года, действовать она начнет в следующем учебном году. У высших учебных заведений будет возможность скорректировать спущенные кабмином цифры.

Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

21:44:08 06-09-2025

И число обучающихся надо сократить.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:36 07-09-2025

Musik (21:44:08 06-09-2025) И число обучающихся надо сократить. ... Правильно
Пусть рожают, пока можно не полюбви, а за деньги

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Pupsik

23:53:46 06-09-2025

ага, всех на заводы...
работать некому, все хотят руками водить :)

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:53:30 07-09-2025

Пора ограничивать платные места в правительстве и думе. Депутаты должны быть народные!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:30:16 07-09-2025

Гость (01:53:30 07-09-2025) Пора ограничивать платные места в правительстве и думе. Депу... Вот как вам не стыдно, а?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санитарам

14:55:29 07-09-2025

Musik (11:30:16 07-09-2025) Вот как вам не стыдно, а? ... Верните пациента в палату!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ира

06:14:26 08-09-2025

Правильно,и побольше сократить платных мест.Где это видано,что у 90 % молодежи-высшее образование.Некоторые даже программу 3-го класса не знают)))

  -11 Нравится
Ответить
