Правительство ограничит платные места в вузах

Квота начнет действовать в 2026 году

06 сентября 2025, 20:45, ИА Амител

Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru

Российский кабмин разработал правила ограничения платных мест в вузах. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Правительство занялось вопросом, поскольку неограниченное количество платных мест негативно влияет на образовательный процесс – власти считают, что коммерческие места должны соответствовать объективным возможностям вузов.

Отмечается, что квоту на платные места доведут до российских вузов в ноябре 2025 года, действовать она начнет в следующем учебном году. У высших учебных заведений будет возможность скорректировать спущенные кабмином цифры.