Правительство ограничит платные места в вузах
Квота начнет действовать в 2026 году
06 сентября 2025, 20:45, ИА Амител
Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru
Российский кабмин разработал правила ограничения платных мест в вузах. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Правительство занялось вопросом, поскольку неограниченное количество платных мест негативно влияет на образовательный процесс – власти считают, что коммерческие места должны соответствовать объективным возможностям вузов.
Отмечается, что квоту на платные места доведут до российских вузов в ноябре 2025 года, действовать она начнет в следующем учебном году. У высших учебных заведений будет возможность скорректировать спущенные кабмином цифры.
21:44:08 06-09-2025
И число обучающихся надо сократить.
10:23:36 07-09-2025
Musik (21:44:08 06-09-2025) И число обучающихся надо сократить. ... Правильно
Пусть рожают, пока можно не полюбви, а за деньги
23:53:46 06-09-2025
ага, всех на заводы...
работать некому, все хотят руками водить :)
01:53:30 07-09-2025
Пора ограничивать платные места в правительстве и думе. Депутаты должны быть народные!
11:30:16 07-09-2025
Гость (01:53:30 07-09-2025) Пора ограничивать платные места в правительстве и думе. Депу... Вот как вам не стыдно, а?
14:55:29 07-09-2025
Musik (11:30:16 07-09-2025) Вот как вам не стыдно, а? ... Верните пациента в палату!
06:14:26 08-09-2025
Правильно,и побольше сократить платных мест.Где это видано,что у 90 % молодежи-высшее образование.Некоторые даже программу 3-го класса не знают)))