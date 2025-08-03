Правительство РФ продаст алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ

Все они относились к компании "Баядера холдинг", которую признали экстремистской

Правительство России включило в прогнозный план приватизации пять алкогольных предприятий, которые ранее были обращены в собственность государства из-за финансирования ВСУ их бенефициарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ кабмина.

Ранее все заводы относились к украинской компании "Баядера". В конце января "Баядера холдинг" и его бенефициаров внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а Генпрокуратура подала иск о конфискации активов — в феврале его удовлетворили. В апреле ФССП изъяла пять алкогольных компаний, которые теперь планируют продать.

Так, в категории "Производство напитков" в список для приватизации внесен Великоустюгский ликеро-водочный завод из Вологодской области. Он действует с 1895 года и выпускает преимущественно водку. Еще несколько пунктов появились в разделе "Торговля оптовая" — на продажу выставлены компании "Национальные алкогольные традиции", "Бизнес-групп" (Москва), "Южные алкогольные традиции" и "Алкогольные традиции Крыма" (Крым).