"Прекрасен мир" Давида Тухманова. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

20 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

Д. Тухманов, В. Харитонов – "Как прекрасен этот мир"

Ты проснешься на рассвете,

Мы с тобою вместе встретим

День рождения зари.

Как прекрасен этот мир, посмотри,

Как прекрасен этот мир!

Ты не можешь не заметить –

Соловьи живут на свете

И простые сизари.

Как прекрасен этот мир, посмотри,

Как прекрасен этот мир!

Ты взглянула и минуты

Остановлены как будто,

Как росинки, их бери,

Как прекрасен этот мир, посмотри,

Как прекрасен этот мир!

Текст песни взят с сайта notarhiv.ru