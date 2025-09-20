"Прекрасен мир" Давида Тухманова. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
20 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
Д. Тухманов, В. Харитонов – "Как прекрасен этот мир"
Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим
День рождения зари.
Как прекрасен этот мир, посмотри,
Как прекрасен этот мир!
Ты не можешь не заметить –
Соловьи живут на свете
И простые сизари.
Как прекрасен этот мир, посмотри,
Как прекрасен этот мир!
Ты взглянула и минуты
Остановлены как будто,
Как росинки, их бери,
Как прекрасен этот мир, посмотри,
Как прекрасен этот мир!
20:42:55 20-09-2025
Слова замечательные, но музыка очень нудной кажется, даже для меня, 81-летнего., хотя многие песни музыкой Тухманова мне очень нравятся.Школьникам тем более не интересной будет казаться по испытанию её моим внукам.. Но может, я не прав. Может, и понравится, благодаря хорошим словам. Но мне и внукам больше нравится песня Тухманова на стихи Ножкина " Я люблю тебя, Россия". Они даже её иногда напевают для себя.