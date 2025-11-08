Придет досрочно. Когда россияне получат пенсии за январь 2026 года?
Из-за новогодних праздников график выплат традиционно сдвигается
08 ноября 2025, 07:40, ИА Амител
Пенсия за январь 2026 года придет россиянам досрочно. Как и всегда, такая ситуация сложится из-за новогодних праздников. Так что в последний месяц года пенсионеры смогут рассчитывать сразу на две выплаты.
О том, когда придет январская пенсия, – в материале amic.ru.
1
Когда россиянам придет декабрьская пенсия в 2025 году?
Декабрьская пенсия придет как обычно. Россияне получат деньги в те же даты, что и каждый месяц, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», – цитирует издание депутата.
2
А когда придет пенсия за январь 2026 года?
Я вот январская пенсия придет досрочно – в декабре. По словам Говырина, деньги начнут поступать на счета пенсионеров в последние дни месяца.
«Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции», – пояснил парламентарий.
3
Как досрочно получить пенсию за январь 2026 года?
Никаких заявлений подавать не нужно. Все денежные переводы будут произведены автоматически.
4
Придет ли январская пенсия уже в повышенном размере?
Да. Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости в России будут проиндексированы на 7,6%. Пусть выплату и произведут в декабре, она будет начислена уже с учетом этой надбавки.
5
Придут ли досрочно военные пенсии за январь 2026 года?
Да. Январские пенсии силовикам, как и всем остальным, будут перечислены в последние дни декабря, накануне официальных выходных.
