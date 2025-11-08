Из-за новогодних праздников график выплат традиционно сдвигается

08 ноября 2025, 07:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пенсия за январь 2026 года придет россиянам досрочно. Как и всегда, такая ситуация сложится из-за новогодних праздников. Так что в последний месяц года пенсионеры смогут рассчитывать сразу на две выплаты.

О том, когда придет январская пенсия, – в материале amic.ru.

1 Когда россиянам придет декабрьская пенсия в 2025 году? Декабрьская пенсия придет как обычно. Россияне получат деньги в те же даты, что и каждый месяц, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. «Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», – цитирует издание депутата.

2 А когда придет пенсия за январь 2026 года? Я вот январская пенсия придет досрочно – в декабре. По словам Говырина, деньги начнут поступать на счета пенсионеров в последние дни месяца. «Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции», – пояснил парламентарий.

3 Как досрочно получить пенсию за январь 2026 года? Никаких заявлений подавать не нужно. Все денежные переводы будут произведены автоматически.

4 Придет ли январская пенсия уже в повышенном размере? Да. Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости в России будут проиндексированы на 7,6%. Пусть выплату и произведут в декабре, она будет начислена уже с учетом этой надбавки.