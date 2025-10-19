Пример силы. Депутаты Барнаульской гордумы поделились воспоминаниями об отцах и дедах

Народные избранники единодушно отмечают: папы и дедушки преподнесли им самые важные жизненные уроки

19 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Отец с сыном / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В третье воскресенье октября в России празднуют День отца. В преддверии торжества, которое в этом году выпадает на 19 октября, депутаты Барнаульской гордумы поделились самыми душевными и теплыми воспоминаниями об их отцах и дедушках.

Людмила Ананьина (депутат фракции "Единая Россия") с трепетом вспоминает парад Победы в 1957 году, на который она пошла вместе с папой:

«Мне шесть лет, и мы с папой, Петром Ивановичем Иващенко, идем на Красную площадь, на парад. Над городом звенит песня: "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…" – и сердце замирает от радости и гордости. Папа держит меня за руку, высокий, строгий, но с той мягкой улыбкой, которая всегда появлялась, когда он смотрел на меня».

Фото: duma-barnaul.ru

Отец Людмилы Ананьиной прошел Великую Отечественную войну, а после посвятил себя любимому делу – воспитанию и образованию. Он был ректором педагогического университета.

«Для него педагогика была не просто профессией – это было служение. Но для меня он, прежде всего, был папа. Мой самый родной, добрый, мудрый человек. Он умел слушать, понимать без слов, поддерживать в трудную минуту. С ним рядом всегда было спокойно и светло. В День отца я вспоминаю его с огромной любовью и благодарностью. Его жизнь – пример силы, честности и доброты, а его сердце навсегда осталось со мной».

Фото: duma-barnaul.ru

«Отец для меня – наставник, пример, гордость!" – говорит Вячеслав Перерядов (руководитель фракции "Единая Россия"). Папа воспитывал его в дисциплине и порядке, ведь он – офицер.

«Отец часто повторяет мудрую фразу: "Относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе". Эти слова стали для меня одним из непоколебимых жизненных ориентиров. В детстве я всегда знал, что если ошибся или нахулиганил, наказание будет строгим, но точно справедливым! Уважение и крепкие человеческие взаимоотношения – это всегда результат честного и доброго отношения к окружающим».

Фото: duma-barnaul.ru

Дмитрия Аганова (председателя наградной комиссии) воспитывал дедушка. В детстве он с удовольствием ходил с ним за грибами и перенял много важных знаний.

«Учитывая, что дед прошел всю Великую Отечественную войну и потом еще год на Украине вылавливал бандеровцев, он здорово ориентировался в лесу, знал, какие корешки и травы можно есть. И эти навыки он передавал мне. К сожалению, знания по травам частично забылись, но навык по грибам остался – съедобные или не съедобные могу определить практически с закрытыми глазами. Я до сих пор хожу в лес по грибы и пользуюсь этим навыком».

Фото: duma-barnaul.ru

Сергей Струченко (председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию) с теплотой и любовью вспоминает время, проведенное со своим папой. «Хорошо помню наши первые совместные прогулки по любимой Сулиме, первые поездки на рыбалку, в лес по грибы и по ягоды», – рассказал он.

«Я благодарен ему не только за свое появление на этот свет, но и за умения и навыки, которые пригождаются мне по сей день. Наверное, главный из них – это человеколюбие и умение сопереживать проблемам других людей», – добавил депутат.

Фото: duma-barnaul.ru

Для Павла Авкопашвили (члена комитета по законности) одним из самых важных моментов в жизни стало субботнее утро, когда отец учил его водить автомобиль. Но это было не про "газ, сцепление и тормоз", а про безграничное терпение, доверие и внимание.

«Он учил меня анализировать ситуацию, предвидеть возможные опасности, нести ответственность за свои поступки и принимать взвешенные решения. Я до сих пор вижу, как светились его глаза, когда у меня наконец-то получился плавный поворот. Это было не просто "получилось", это было настоящее достижение. Его радость за мои первые самостоятельные метры была ярче, чем любая сдача экзамена в ГАИ. Иногда, когда я оказываюсь в сложной ситуации, я невольно вспоминаю его слова, его спокойный тон, его уверенный взгляд. И это помогает мне собраться, принять правильное решение».

«Мой папа научил меня многому», – с гордостью отмечает Иван Огнев (председатель комитета по законности):

«Мы рассуждали на жизненные и политические темы, а по мере моего взросления даже спорили по политическим и историческим вопросам. Строили вместе дом и баню, различные постройки, он учил меня работать инструментом. Мы вместе сажали и затем растили деревья в саду. Семья – это основа основ и я благодарен родителям за то внимание и заботу, которую они мне подарили!»

Николай Ушаков (заместитель председателя наградной комиссии) рассказал, как вместе с родителями ездил по грибы. Папа собрал полный багажник – за него и маму.

«Отец сразу сказал, что пойдет в одну сторону, а мы с мамой решили остаться вместе. Мы шли, разговаривали и наслаждались природой, но грибов совсем не встретили. Спустя пятнадцать минут мы поняли, что пора возвращаться к машине, поскольку нам так ничего и не попалось. Так мы и пришли к машине с пустыми ведрами. А вот у папы был совсем другой результат: весь багажник машины был забит грибами! В итоге он набрал их и за себя, и за нас. На вопрос, где он их нашел, он с улыбкой ответил, что ходил вокруг машины и даже не терял ее из виду. "Все было совсем рядом. В лесу полно грибов!" – убеждал он нас».

Депутат признается: отправляясь на активный отдых с семьей, он всегда спокоен, зная, что папа рядом.

Фото: duma-barnaul.ru

Николаю Савинскому (депутату фракции "Единая Россия") отец на своем примере показал, как много значит поддержка в новых начинаниях. В школе он занимался в авиамодельном кружке, а это была очень кропотливая и требующая терпения работа.

«Однажды руководитель нашего кружка сказал нам, что мы едем на выставку в краевую столицу, где мы будем выступать с презентацией наших самолетов. Было, конечно, очень волнительно, для нас это был первый опыт публичных выступлений, еще и сразу на конкурсе. Выступили мы, честно признаться, не очень уверенно, хоть и готовились. Настроение было подавленным – возвращались мы с пустыми руками. Но утром в понедельник на традиционной линейке нам неожиданно вручили грамоты и подарки от организаторов выставки. Счастью не было предела!»

А спустя годы он узнал, что подарки и грамоты купил папа.

«Увидев вернувшегося с выставки опечаленного сына, он решил поддержать наши начинания, чтобы мы обрели уверенность в своих силах и поняли, что движемся в правильном направлении. Если бы не этот жест внимания от "организаторов выставки", я бы, наверное, так и забросил это хобби».

Фото: duma-barnaul.ru

Дмитрию Абалымову (члену комитета по экономической политике) папа закладывал важные жизненные уроки без давления и с пониманием.

«Один момент я запомнил очень хорошо. В 1987 году его мобилизовали на ликвидацию последствий Чернобыльской АЭС. Пока его не было, мы с сестрой писали ему письма, присылали свои оценки, он, в свою очередь, тоже писал нам напутственные слова. Дома отца не было больше полугода, и мне очень запомнилось, как мы ждали его, и какой трогательной потом была наша встреча».

Фото: duma-barnaul.ru

А Алине Горловой (депутату фракции "Единая Россия") отец с детства дарит на день рождения огромный букет полевых цветов:

«Для меня каждый цветок – особенный, так как они появляются на лугах именно к моему празднику. Это наша семейная традиция: даже если я отмечаю свой день рождения в Барнауле, он привозит мне этот букет. С каждым годом традиция становится все более теплой и значимой. Я уже не представляю свой день рождения без этих цветов!»

Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты единодушно отмечают, что папы и дедушки не только подарили им самое лучшее детство, но и преподнесли очень важные жизненные уроки.