Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист
07 сентября 2025, 07:55, ИА Амител
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющее брендами "Яшкино" и "Кириешки". Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа. А 1 сентября – на имущество предпринимателей.
Из судебных материалов следует, что 26 августа и 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, они переданы взыскателю.
