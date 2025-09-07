НОВОСТИБизнес

Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"

Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист

07 сентября 2025, 07:55, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющее брендами "Яшкино" и "Кириешки". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа. А 1 сентября – на имущество предпринимателей. 

Из судебных материалов следует, что 26 августа и 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, они переданы взыскателю. 

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:26:42 07-09-2025

Кто станет счастливчиком?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:22:50 07-09-2025

Гость (08:26:42 07-09-2025) Кто станет счастливчиком?...
Самый орденосный ребёнок в мире

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:23:18 07-09-2025

5 причин не вести бизнес в России

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:23 07-09-2025

Sic semper tyrannis (11:23:18 07-09-2025) 5 причин не вести бизнес в России... из серой массы не выделятся...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:27:38 07-09-2025

Давно пора

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:30:41 07-09-2025

Musik (11:27:38 07-09-2025) Давно пора... а можете обосновать свою точку зрения по данному поводу ?

  -3 Нравится
Ответить
