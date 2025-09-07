Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"

Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист

Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющее брендами "Яшкино" и "Кириешки". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа. А 1 сентября – на имущество предпринимателей.

Из судебных материалов следует, что 26 августа и 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, они переданы взыскателю.