Более 700 человек научились основам бережливого производства на «Фабрике процессов»

С момента открытия в Алтайском крае «Фабрики процессов» (2019 год) и «Фабрики офисных процессов» (2021 год) более 700 человек прошли здесь специализированные тренинги. Участниками становились как сотрудники предприятий, так и представители вузов и органов исполнительной власти.

Обучение на «Фабриках» проходит в виде деловой игры. Как рассказала начальник ОТиКП АО «Барнаульская горэлектросеть» Лариса Ильина, ей было очень приятно видеть, как её коллеги активно включились в работу, и не только своими руками «прощупали» весь производственный процесс, но и показали знания в экономике, предлагая те или иные мероприятия по оптимизации, сокращению затрат и увеличению прибыли.

«Если говорить о применении полученных знаний в нашей компании, то скажу, что в ближайшее время мы начнём это с офиса на Ползунова, 50. Эталонным участком выбран кабинет № 203, где работают контролёры третьего разряда. Собственно, там мы и будем реализовывать политику бережливого производства применительно к нашей работе», — делилась впечатлениями начальник ОТиКП АО «Барнаульская горэлектросеть» Лариса Ильина.

Именно сборной команде АО «Барнаульская горэлектросеть» и ООО «Барнаульская сетевая компания» принадлежит рекорд на «Фабрике процессов», установленный 28 сентября 2021 года.

Рекордсменами же «Фабрики офисных процессов» являются с 22 апреля 2022 года сотрудники ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

«У нас отличная и сплочённая команда сотрудников. Я считаю, что наш успех связан со слаженной работой всего коллектива, ведь крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой! Благодарим тренеров РЦК за проведённое обучение, а также за возможность нестандартно посмотреть на текущие бизнес-процессы. Несомненно, обучение на „Фабрике офисных процессов“ мотивирует на внедрение в работу предприятия принципов бережливого производства», — отметила по итогам тренинга представитель ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова Олеся Рудакова.

«Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов» — это учебные площадки, созданные в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда», на которых участники в реальном производственном или офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Обучение на них могут проходить все сотрудники компании — от генерального директора до рядовых работников. Руководителям данная форма занятий позволит понять потенциал повышения эффективности тех процессов, которые находятся в их зоне ответственности, замотивирует их к изменениям, а также поможет оценить потенциал развития сотрудников компании и их лидерские качества. Сотрудникам поможет научиться выявлять потери в их повседневных операциях.

Чаще всего участниками становятся работники подразделений или участков, где планируют или уже реализуют внедрение инструментов бережливого производства.

Как это работает?

«Фабрики» базируются на подходе «обучение действием» (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Кто может принять участие?

Участниками «Фабрики процессов» и «Фабрики офисных процессов» могут стать представители предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», субъекты малого предпринимательства, а также представители учебных заведений, органов исполнительной власти Алтайского края и подведомственных организаций, местного самоуправления и прочие участники по согласованию.

Количество человек в группе для «Фабрики процессов» — 17-20, для «Фабрики офисных процессов» — 10-16. По согласованию возможно объединение малых групп от разных организаций. Процесс обучения занимает не менее семи часов, включая два перерыва (по 15 минут) и обед (40-60 минут).

Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.