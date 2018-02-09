Ежедневник: главные события 10 февраля в России и мире

Ежедневник

10 февраля

Вспоминаем примечательные события, случившиеся 10 февраля. Самое главное — сегодня в России отмечают День памяти Пушкина.

События:

10 февраля 1837 года великий русский поэт скончался от раны, полученной во время дуэли с Дантесом. Версий причин этой дуэли сегодня довольно много. По одной — царь Николай стремился убрать "неугодного" поэта, по другой — неверная супруга не оставила Пушкину иного выбора чтобы сохранить честь семьи. И есть третья версия — поэт сам искал смерти, так как испытывал в этот момент кризис в семье и в творчестве. Как бы то ни было, величайший поэт России и мира ушел из жизни в самом расцвете своей славы.

10 февраля 1810 года Александра I отказался выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона. Во многом это спровоцировало войну 1812 года.

10 февраля 1990 года Михаил Горбачёв, во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, выразил согласие на объединение Германии.

10 февраля 2009 года на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

В 2014 году 10 февраля в Барнауле ввели электронную запись на заключение браков, чем значительно облегчили жизнь будущих молодоженов.

А в 2015 году подсчитали, что каждый восьмой автовладелец в Барнауле ездит на иномарке дороже 1 млн рублей.

Родились:

1890 — Борис Пастернак (ум. 1960), русский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1915— Владимир Зельдин, актёр театра и кино, народный артист СССР.

1961 — Сергей Пенкин, певец с уникальным диапазоном голоса в четыре октавы.

Народные приметы:

10 февраля, согласно народному календарю, отмечает свои именины Домовой. В этот день нужно готовить для него кашу и приглашать на ужин. Если не угостить домового, то семью ждали неприятности.